„Lidé, kteří vtrhli do kongresu, na to nepochybně mají právo,“ sociolog Hampl se zastal protestujících ve Washingtonu

Proč byl protest příznivců Donalda Trumpa proti výsledkům amerických prezidentských voleb odsouzen k neúspěchu? Sociolog Petr Hampl to vysvětluje na své facebookové stránce.

Na rozdíl od mnoha státníků, kteří odsuzovali chování demonstrantů, kteří zaútočili na Kapitol ve Washingtonu a přinutili kongresmany přerušit zasedání o potvrzení vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách, český sociolog Petr Hampl prohlásil, že ti lidé na to měli „nepochybně morální právo“.

„Udělali tak poté, co byly prokazatelně zfalšovány volby, a kdy neexistuje žádný jiný opravný prostředek,“ zdůraznil.

„Jsme svědky střetnutí, v němž na jedné straně stojí slušně fungující mocenský aparát s ozbrojenou mocí, médii, neomezenými finančními prostředky, a také s odhodláním nezastavit se před ničím. Proti nim stojí zmatení lidé, kteří jsou zděšení a rozhořčení, ale neorganizovaní a zmatení. Nejspíš ani nevědí, co chtějí,“ uvedl.

Přiznal však, že to nic nemění na tom, že to bylo velmi hloupé. Podle něj byl pokus o převrat nesmyslný.

Dále se ve svém příspěvku sociolog ptá, co dělal Donald Trump během posledních čtyř let, kdy byl prezidentem, a jestli to je vůbec lidový vůdce.

„Nechtěl spíš být prezidentem, který se dokáže dohodnout s elitami a k lidem bude laskavější než kdokoliv z jeho předchůdců? Proč není lidová opozice stejně financovaná a stejně organizovaná jako elitářské organizace Antifa, BLM a další? A proč ti, kteří mohli lidem pomoci chápat celkovou situaci, se místo toho vezli na vlně a mátli lidi bláboly o čipech ve vakcínách, vraždících rychlovarných konvicích a vesmírných ještěrech?“ klade otázky Hampl a nechává je bez odpovědi.

Nepokoje ve Washingtonu a útok na Kapitol

Připomínáme, že ve středu vypukly ve Washingtonu nepokoje. Před budovou amerického Kongresu se shromáždili Trumpovi stoupenci, kteří protestovali proti výsledkům amerických voleb. Ti se střetli s policií a nakonec se jim podařilo proniknout i do Kapitolu, kde probíhalo společné zasedání obou komor Kongresu. Právě na něm měli američtí zákonodárci potvrdit výsledky prezidentských voleb.

Následně byl ve Washingtonu vyhlášen zákaz vycházení a do města zamířila Národní garda. Ke klidu vyzval i prezident Trump, který chtěl, aby se lidé vrátili domů. Joe Biden útok před Kapitolem odsoudil a dav protestujících vyzval, aby se stáhl.

Kongres, uprostřed nepokojů v hlavním městě a zákazu vycházení ve Washingtonu, potvrdil Bidenovo vítězství v prezidentských volbách.

Joe Biden, kandidát za Demokratickou stranu zvítězil v prezidentských volbách s poměrem volitelských hlasů 306 ku 232.