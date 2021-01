Dietoložka prozradila, jak bez újmy na zdraví zhubnout po novoročních oslavách

Dietoložka Tatiana Filippová sdělila portálu medikforum, co je třeba udělat pro to, aby se lidé zbavili přebytečných kilogramů, získali si zpět svou váha a vrátili se do původní kondice. Odbornice doporučuje především zdravou stravu, pravidelný spánek, a také pravidelný pohyb, anebo alespoň cvičení 30 minut denně.

Filippová poradila, aby lidé ze svého jídelníčku zcela vyřadili tučná a smažená jídel, a také nejedli minimálně tři hodiny před spánkem. Dobré je také vzdát se moučníků a sladkostí. Množství pitné vody je naopak třeba zvýšit. Pokud budete všechna tato pravidla dodržovat, pak přibraná kila zmizí již v průběhu měsíce.

Vejce, dobrá nálada a chuť k jídlu

Vejce je přírodní sedativum, jež snižuje chuť k jídlu, sdělila v rozhovoru pro Sputnik dietoložka Olga Korablevová.

Jedno nebo dvě vajíčka k snídani umožní zvýšit svalovinu, protože se vaječný bílek stráví líp než maso. Posílíte nervovou soustavu a nejspíš shodíte váhu, protože vejce nejsou příliš kalorická (průměrně 150-160 kalorií na 100 gramů), ale velmi výživná a snižují chuť k jídlu. Také sníte méně než obvykle.

Ten, kdo konzumuje vejce každý den, si zlepší náladu, protože jsou bohatá na cholin (320 miligramů na 100 gramů), což je přírodní sedativum, které posiluje nervovou soustavu. 100 gramů vařených vajec obsahuje navíc asi 20 % denní normy tryptofanu, jenž vyrábí hormon štěstí, serotonin.

Zdravý člověk si může dát dvě nebo tři vajíčka. Teoreticky se dá konzumovat deset a víc vajec týdně. Lepší ale je, aby jich bylo nejvíc 5-6, protože kromě vajec potřebujete také jiné potraviny.