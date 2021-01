Uživatelé WhatsAppu musí sdělovat informace Facebooku

V textu uživatelské smlouvy se uvádí, že společnost WhatsApp jako součást korporace Facebook bude sdělovat celému „příbuzenstvu aplikací“ korporace potřebné informace o uživateli za účelem analýzy jeho zvyků a vkusu.

WhatsApp vysvětluje, že korporace potřebuje tyto informace ke zlepšení svých služeb v oblasti přizpůsobení personalizované reklamy požadavkům uživatelů. A také k poskytování obsahu a osobních služeb, které budou klientovi nejvíce vyhovovat.

Vývojáři jsou přesvědčeni, že vzájemná integrace sociálních sítí rozšíří okruh příležitostí pro uživatele.

Součástí korporace Facebook je také Instagram a Facebook Messenger. Informace shromážděné vývojáři budou zahrnovat geolokaci, instalaci a odstranění programů z „rodiny“ ve vašem smartphonu a aktivitu na sociálních sítích.

Odborník poradil, jak převést staré chaty WhatsApp na nový smartphone

Již dříve Denis Kuskov, ředitel informační a analytické agentury Telecom daily, řekl agentuře Prime, že je technicky možné obnovit své chaty na novém smartphonu. Chcete-li to provést, měli byste se ponořit do nastavení starého telefonu. Pokud jste zpočátku nevybrali denní aktivaci dat, je třeba to provést před převedením.

To umožní přenést do cloudu všechna data, obsah a fotografie z telefonu, které budou potřebné pro další obnovení informací.

Při uvádění do provozu nového smartphonu se budete muset přihlásit pomocí svého telefonního čísla, k němuž je váš účet propojen. To pomůže přenést všechna data z cloudového úložiště do vašeho telefonu.

„To všechno trvá několik minut, v závislosti na množství uložených informací. A zpravidla nevznikají žádné problémy,“ shrnul expert.