Daily Mail: Dětští špióni - v Británii navrhují používání nezletilých dětí v rozvědce

Sněmovna lordů britského parlamentu projednává návrh zákona, který by státním orgánům, včetně tajných služeb, dovoloval používat děti jako „tajné zdroje rozvědky“. Iniciativa navíc připouští, aby za „určitých okolností“ osoby starší 16 let mohly špehovat své rodiče a donášet na ně příslušným orgánům, uvádí Daily Mail.

Mnoho britských státních orgánů, ozbrojené síly, a dokonce i regulátoři hazardních her budou mít zákonné právo používat „dětské špiony“, a to včetně špionáže proti svým vlastním rodičům, píše Daily Mail.

Podle publikace patří britská policie a bezpečnostní služby k těm, kterým bude povoleno za „výjimečných okolností“ zapojit osoby mladší 18 let jako takzvané zdroje tajných zpravodajských služeb (CHIS). Je to uvedeno v příručce k Zákonu o tajných zpravodajských službách, který v současné době projednává Sněmovna lordů.

Dokument rovněž uvádí další státní orgány, které se budou moci uchýlit k pomoci nezletilých „tajných agentů“. Kromě policie, MI5, MI6 a Národní kriminální agentury k nim patří Komise pro hazardní hry, rady hrabství a okruhů, Agentura pro životní prostředí a Agentura pro potravinové normy.

Tento dokument zakazuje použití osob mladších 16 let k donášení na své rodiče nebo zákonné zástupce. Umožňuje však, aby starší adolescenti byli za určitých podmínek použiti jako CHIS proti své vlastní rodině, a to v případě, pokud existuje „odůvodnění potvrzené státním orgánem“.

Komisařka pro záležitosti mladistvých Ann Longfieldová však vyzvala k zákazu používání dětských špiónů. „Stále pochybuji, že by mohla nastat situace, kdy by dítě mělo být použito jako CHIS," řekla a dodala, že podobná praxe by dětem jen ublížila.

Návrh zákona již během jeho projednávání v parlamentu vyvolal ostrou kritiku. V říjnu byl ministr bezpečnosti James Brokenshire pod nátlakem poslanců donucen potvrdit, že dospělým tajným agentům nebude vydána „licence k zabíjení“.

Několik poslanců také vyjádřilo znepokojení nad rozsahem návrhu zákona a neochotou vlády zahrnout do dokumentu seznam omezení. Jejich obavy jsou pochopitelné, protože cílem iniciativy je chránit tajné agenty před soudním stíháním, pokud budou muset během plnění úkolů porušovat zákon, upozorňuje Daily Mail.