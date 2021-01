Herec, který ztvárnil Viseryse Targaryena ve Hře o trůny, odhalil tajemství pilotní verze seriálu

Za prvé, Lloydovou partnerkou v seriálu byla zpočátku Tamzin Merchantová, první herečka, která hrála Daenerys Targaryen (později byla tato role dána Emilii Clarke).

Připomeňme, že Viserys hrál hlavní roli v první sezóně Hry o trůny jako starší bratr Daenerys, který ji prodává, aby se oženila s válečníkem Dothraků, Khalem Drogoem (hrál Jason Momoa).

Jeho plány na převzetí Železného trůnu však skončily příšerně. Drogo totiž odhalil jeho plány na nadvládu a zabil jej korunou z roztaveného zlata.

Ačkoli jeho čas v seriálu byl poměrně krátký, působení Harryho Lloyda jako Viseryse přesto zůstává jednou z nejzapamatovatelnějších postav v historii této show.

V nové knize Oheň nemůže zabít draka: Hra o trůny a nevyřčený příběh epického seriálu (Fire Can't Kill the Dragon: Game of Thrones and the Official Untold Story of an Epic Series) Lloyd navrhl, že by jeho výkon nebyl zdaleka tak ikonický, kdyby série prošla svými původními plány pro Viseryse.

„Uvažovali jsme takto: ‚Nejsem jako Draco Malfoy (postava ze ságy o Harrym Potterovi), nejsem jako Legolas (hrdina knihy a filmů Pán prstenů). Jak to ukážeme?“ vzpomíná herec.

Vysvětlil: „Měl jsem jinou paruku vyrobenou z titanu a stříbra, byla kratší a měla tvar mikáda“.

Filmy a knihy o Harrym Potterovi byly na vrcholu popularity, když se v roce 2009 natáčela pilotní verze, takže napodobování jednoho z nejznámějších darebáků magického světa mohlo být záměrnou volbou. Lloyd však cítil, že jiný pohled na jeho hrdinu by byl vhodnější, a tak se zrodil Viserysův úzkostlivý účes po ramena.

Vzhledem k tomu, že hodně záviselo na úspěchu první epizody, herci uznali, že pro HBO byla správná volba vzdát se pilotní verze a začít znovu. Došlo k několika změnám, včetně opětovného castingu pro Daenerys a její svatby s Drogoem, která se nakonec odehrála během dne, místo původního plánu v noci.

„Ukázalo se, že to bylo špatně promyšlené,“ řekl Ian Glen, který hrál Joraha Mormonta.

„Máme velké štěstí, že nám byla povolena zkouška za deset milionů dolarů,“ připustil Lloyd.

Pilotní epizoda Hry o trůny

Vzhledem k tomu, že svatba byla poprvé natočena ve tmě, bylo vynaloženo dost peněz, aby diváci mohli vidět všechno. Navzdory vysoce kvalitní produkci a hvězdnému obsazení odborníci naznačují, že by série neměla takový úspěch, kdyby následovala pilotní díl i během dalšího natáčení.

V roce 2009, dva roky před premiérou na HBO, získali producenti David Benioff a Daniel Brett Weiss práva na filmovou adaptaci knižní série George Martina. Společně s režisérem Tomem McCarthym natočili pilotní díl pro HBO, který na kanálu nikdy nevyšel, protože ho autoři považovali za příliš nerovný. Poté se vzdali McCarthyových služeb a najali si televizního veterána Timothyho Van Pattena, aby natočil další pilotní díl.

Benioff a Weiss přepsali scénář a pozvali další herce na některé hlavní role. Proto zpočátku Catelyn Starkovou a Daenerys Targaryenovou hrály Jennifer Ehle a Tamzin Merchantová. Rozpočet druhého pilotního dílu se pravděpodobně pohyboval od 5 do 10 milionů dolarů.