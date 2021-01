Lékař poradil těm, kteří se zotavují z prodělaného koronaviru

Připomněl, že uzdravená osoba musí do jídelníčku zahrnout velké množství antioxidantů, které se nacházejí například v zeleném čaji nebo citrusových plodech.

„To vše pomáhá obnovit rovnováhu prozánětlivých a protizánětlivých látek v těle a odstranit nadměrnou zánětlivou reakci,“ vysvětlil Bolibok.

Při návratu do práce byste měli vzít v úvahu to, jak se cítíte - pokud práce nevyžaduje silnou fyzickou námahu, můžete jít na plný úvazek. Pokud budete vystaveni velké zátěži okamžitě po překonání koronaviru, bude to vyžadovat spotřebu velkého množství kyslíku, který je nezbytný pro práci svalů a kardiovaskulárního systému. Lékař vysvětlil, že při značné fyzické aktivitě člověk nasycuje tělo kyslíkem. To může současně ovlivnit nervový systém osoby, která se zotavila z onemocnění, a zvýšit zbytkové zánětlivé procesy v těle.

„Vše by mělo být přiměřené zdravotnímu stavu. Psychická a fyzická aktivita by měla být zvyšována postupně,“ zdůraznil Bolibok.

Jak vysvětlil imunolog, pokud člověk měl koronavirus, nenakazí se okamžitě od jiného nemocného, protože má protilátky. Současně, jak zdůraznil lékař, přítomnost imunity nevylučuje možnost nové infekce. Zároveň uvedl, že tělo s imunitou bojuje proti koronaviru, který se dostal do organismu, a „zabíjí ho“.

Po zotavení nemá smysl dělat počítačovou tomografii, neboť k ní musí být indikace.

Zasloužilý lékař RF Alexandr Karabiněnko již dříve doporučoval v procesu rekonvalescence jíst pestrou a zdravou stravu. Kromě toho, abyste zotavili plíce, musíte snížit množství moučných potravin, protože ty způsobují zvýšené nadýmání. Také je dobré dělat speciální gymnastiku k posílení plic a imunity.

Terapeutka Olga Zmanovská doporučila během období zotavování lehkou fyzickou aktivitu a ve stravě by mělo být více bílkovin. Je třeba vyloučit nebo snížit množství slaného, sladkého, smaženého a kořeněného jídla. Kromě toho musíte dodržovat denní režim a spát asi osm hodin.

Pulmonolog Kirill Zykov doporučil kuřákům po prodělaném onemocnění koronavirem, aby od tohoto zlozvyku upustili a drželi se vyvážené stravy.