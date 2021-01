Merkelová označila nadcházející týdny kvůli pandemii koronaviru za ty nejtěžší pro SRN

Nadcházející zimní týdny budou nejtěžší z hlediska vývoje pandemie covidu-19 v SRN. Prohlásila to tamní kancléřka Angela Merkelová v tradičním sobotním video proslovu, zveřejněném na webu německé vlády.

„Je zde druhá nebezpečná vlna pandemie, kterou prožívá naše země a mnohé evropské státy. Následující zimní týdny budou podle všeho nejtěžší fází pandemie,“ řekla německá kancléřka.

Podle Merkelové „lékaři a zdravotnický personál v mnoha nemocnicích pracují na hranici možného“. Následky růstu nemocnosti v době vánočních a novoročních svátků „nemůžeme zatím spočítat“, dodala kancléřka.

„Náš cíl je jasný – musíme velmi značně snížit počet nových případů onemocnění, na úroveň 50 nových případů na 100 tisíc obyvatel v průběhu sedmi dnů, ideálně – ještě pod tuto úroveň,“ řekla Merkelová.

Úřady SRN se již dříve rozhodly, že až do 31. ledna prodlouží platnost přísných opatření v zemi v souvislosti se šířením koronaviru.

Celonárodní lockdown byl v SRN zaveden 2. listopadu minulého roku, a od 16. prosince byla opatření zpřísněna – byly zavřeny všechny instituce, kromě prodejen potravin, menších drogerií, lékáren, optik, bank, novinových stánků, poštovních úřadů, prodejen chovatelských potřeb a zdravotnických ústavů. Nyní v zemi platí také dodatečná omezení – mj. školáci se budou učit dálkově až do konce ledna, setkání jsou dovolena ve složení jedné domácnosti plus jeden člověk. V regionech s vysokou dynamikou nemocnosti se nesmí obyvatelé vzdalovat od svých domovů bez vážných důvodů na více než 15 kilometrů. Osoby přijíždějící z regionů, které jsou nebezpečné z hlediska šíření pandemie, musí po příjezdu do Německa absolvovat dvojitý test na covid-19.

Vedoucí úřadu kancléřky SRN Helge Braun pohrozil prodloužením lockdownu v případě neplnění zkoordinovaných opatření spolkovými zeměmi do 31. ledna. Dne 7. ledna to uvedl tabloid Bild.