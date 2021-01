Srbsko dokončuje první fázi očkování vakcínami Pfizer a Sputnik V

Srbské úřady očekávají, že bude brzy dokončena první fáze očkování proti covidu-19 pro přibližně 720 tisíc občanů, a to vakcínami americko-německé výroby Pfizer a BioNTech a ruského Sputniku V. Prohlásil to státní tajemník (blízký náměstkovi ministra) zdravotnictví Mirsad Đerlek.

V neděli se srbská premiérka Ana Brnabićová a Đerlek zúčastnili zahájení očkování zdravotnického personálu ve Fakultní nemocnici Tiršova v Bělehradě. Šédka vlády uvedla, že do konce ledna bude mít Srbsko přibližně dva miliony dávek vakcín od různých výrobců, včetně objemů obdržených na konci prosince, a očekává se, že v únoru dorazí až 1,5 milionu dávek.

„Zítra rozšiřujeme síť vakcinačních míst, dnes bude v celém Srbsku více než 160 míst, včetně všech poliklinik… V příštích 7–10 dnech bude dokončeno očkování zdravotnických pracovníků, zaměstnanců a oddělení gerontologických center,“ uvedl na briefingu státní tajemník.

Kromě toho byl již dříve vypracován očkovací plán srbských obyvatel, který se skládá ze tří fází. Ty zahrnují očkování více než 20 % populace – až 1,75 milionu lidí.

Poté, podle jeho slov, zdravotní orgány přejdou do fáze očkování „1B“, a začnou očkovat občany starší 75 let (asi 420 tisíc) a občany od 64 do 75 let, kteří trpí vážnými onemocněními (těch je asi 230 tisíc).

„To umožní dokončit první fázi – 720 tisíc očkovaných… Je důležité, že by zítra měla dorazit nová várka vakcín od společnosti Pfizer. A očekáváme také dodávku vakcíny Sputnik V k dokončení této první fáze,“ řekl Đerlek.

Zmiňme, že sám Đerlek se minulou středu nechal spolu se šéfem srbského ministerstva vnitra Aleksandarem Vulinem a mluvčím parlamentu Ivicem Dačićem naočkovat proti koronaviru, a to ruskou vakcínou.

Ve stejný den srbská vláda potvrdila dodávku velké zásilky Sputniku V během nadcházejícího měsíce. Na twitterovém profilu, věnovaném vakcíně, bylo oznámeno, že Ruský fond přímých investic (RDIF) a srbská vláda se dohodly na dodávce dvou milionů dávek vakcíny do země. První zásilka 2,4 tisíce dávek z Ruské federace byla dodána do Bělehradu již 30. prosince 2020.

Připomeňme, žev Srbsku začalo 24. prosince 2020, a to americko-německou vakcínou vyráběnou společnostmi Pfizer a BioNTech. Prvních 4875 dávek této vakcíny bylo dodáno letecky na bělehradské letiště, a poté odesláno do Torlakova institutu virologie a vakcín. Větší dodávky jsou naplánovány na leden 2021.

Již dříve přitom srbský prezident Aleksandar Vučić slíbil, že on, premiérka Ana Brnabićová a ministryně práce a sociální ochrany Darija Kisić Tepavčevićová budou naočkováni vakcínami od různých výrobců, aby „posílili důvěru občanů ve vakcíny“.