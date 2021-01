Chutná a zdravá večeře: Co bychom si měli dávat na zahřátí a lepší spánek?

Všichni víme, že přejídání v noci je škodlivé. Je však také nepříjemné usnout s prázdným žaludkem a pocitem hladu. Co tedy dělat? Portál Proženy.cz nabízí různé možnosti večeří, a to jak na klidný spánek, tak na hubnutí.

Večerního jídla není potřeba se vzdávat, i když si dáváte pozor na linii a kontrolujete váhu. Stačí ohlídat, co a kolik jíte, protože energii z kalorické bomby pozdě večer nedokáže organismus spálit a uloží ji do tukových zásob. Z toho tedy plyne, že čím později jíte, tím lehčí by jídlo mělo být.

Dietní večeře

Abyste nebyli překvapeni přebytečnými kilogramy, zkuste tučné maso a smaženou přílohu nahradit libovým masem, šunkou a zeleninou. Vyzkoušejte i lilek, cuketu nebo rajčata. Například salátová okurka nemá téměř žádné kalorie, zato se však může chlubit vysokým obsahem vlákniny a dokáže rychle uspokojit hladový žaludek.

Varianty dietní večeře:

Studená večeře - pár plátků libové šunky, půlka salátové okurky

Teplá večeře - rajská polévka s rýží

Vydatná večeře - zapečená cuketa plněná mletým masem a sýrem

Polévky jsou také dobrou večeří

Večer byste měli dávat přednost spíše hutným zeleninovým polévkám před těmi krémovými. Při přípravě si vybírejte takové suroviny, které pomohou doplnit vitamin B6 – je důležitý pro produkci hormonu spánku melatoninu. Můžete zkusit například rybí maso nebo játra, kvasnice, vejce, brambory, a taktéž si můžete dát i celozrnné pečivo.

Není radno zapomínat ani na luštěniny: fazole, čočka a cizrna jsou skvělý zdroj bílkovin a mají nízký glykemický index.

Varianty polévek na večeři

Studená večeře - studená cizrnová polévka s chilli a zázvorem s dýňovými semínky

Teplá večeře - vývar s játrovými knedlíčky a celozrnnými nudlemi

Sytá večeře - boršč s masem zjemněný zakysanou smetanou

Když vás honí mlsná

Zde je potřeba vyvrátit mýtus, že sladké znamená nezdravé. Zmíněný vitamin B6 doplní i med, třešně, ovesné vločky nebo hrozny.

Dobrý je také hořčík, který pomáhá navodit ospalost a zlepšuje uvolnění svalů. Ten můžete najít v datlích, bohaté jsou na něj i ořechy, sušené meruňky, maliny nebo ostružiny. Základem večeře by ale měly být bílkoviny, které na delší dobu zasytí.

Sladká večeře

Studená večeře - bílý jogurt s třešňovým kompotem

Teplá večeře - ovesná kaše s banánem, lesním ovocem, ořechy a medem

Sytá večeře - proteinové palačinky s tvarohem a hrozny

A co brambory?

Nutno podotknout, že pro navození spánku a také pro jakousi duševní pohodu je potřebná aminokyselina tryptofan, kterou si organismus přetváří na hormon pohody serotonin a hormon spánku melatonin. A kde tuto aminokyselinu můžeme najít? Například v drůbežím mase a rybě, sýru cottage, tofu, slunečnicových semínkách, fazolkách mungo, ananasu, ale i obyčejných bramborách.

Varianty večeře: