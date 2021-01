V Japonsku byly zjištěny čtyři případy nákazy novou mutací covidu-19

Uvádí se, že nový kmen koronaviru byl zjištěn ve středu 6. ledna u čtyř lidí, kteří přijeli 2. ledna z Brazílie.

Podle daného institutu je „nová mutace částečně podobná mutacím, které svět znepokojují kvůli vyšší míře nakažlivosti“. Agentura Kyodo následně s odkazem na šéfa Národního ústavu infekčních nemocí Takaji Wakita uvedla, že v tomto případě můžeme hovořit o podobnosti s mutacemi identifikovanými ve Velké Británii a Jihoafrické republice.

„Naše údaje o nové mutaci jsou omezeny na informace o nukleotidové sekvenci genů. V tomto ohledu je v současné době obtížné posoudit úroveň patogenity, nakažlivosti, účinnosti testovacích metod nebo vakcín,“ zdůrazňuje se v tiskové zprávě.

Ilustrace uvedené v tiskové zprávě specifikuje, že v novém kmenu koronaviru byla odhalena mutace N501Y v klíčové kontaktní oblasti spike proteinu, přítomného jak v „britských“, tak „jihoafrických“ kmenech, stejně jako byla nalezena mutace E484K v proteinu spike, který je přítomen pouze v „jihoafrickém“ kmenu. Zároveň této nové mutaci chybí takzvané „výpadky“ aminokyselin v řadě pozic.

Podle zpráv japonských médií byl jeden z nakažených, muž kolem 40 let, hospitalizován kvůli problémům s dýcháním. Další nakažená, žena, má bolesti v krku a bolesti hlavy. Dítě, které se nemocí také nakazilo, má horečku. Onemocnění u čtvrtého infikovaného je stále bez příznaků.

Mutace koronaviru

Připomeňme, že v polovině prosince 2020 byla ve Velké Británii identifikována nová mutace koronaviru SARS-CoV-2. Poradní výbor Spojeného království pro nové a vznikající respirační virové hrozby později potvrdil, že varianta koronaviru, identifikovaná v zemi, se šíří rychleji a vyžaduje od populace ještě větší opatrnost.

Ačkoli nová varianta viru může být podle předběžných odhadů o 70 % nakažlivější než v případě „obyčejné“, zatím nic nenasvědčuje tomu, že je nebezpečnější z hlediska počtu úmrtí nebo hospitalizací.

Další mutace, kmen 501.V2, byla poprvé identifikována v Jiahoafrické republice, a to v říjnu loňského roku. Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je tento virus dominantní formou koronaviru v Jihoafrické republice. Předběžné studie ukázaly, že tento kmen, stejně jako kmen nalezený ve Velké Británii, je nakažlivější, ale dosud neexistují důkazy o tom, že by ovlivňoval závažnost onemocnění.

Koronavirus ve světě

Zmiňme, že Světová zdravotnická organizace (WHO) ohlásila světovou pandemii dne 11. března, tedy zhruba tři měsíce poté, co byly ve Wu-chanu zaznamenány první případy nákazy koronavirem. Podle odborníků WHO všechny dostupné informace nasvědčují, že virus má zvířecí původ a rozšířil se z netopýra na člověka.

V současnosti bylo ve světě zaznamenáno přes 90 milionů případů koronaviru. Nejhůře jsou na tom Spojené státy s více než 22,7 miliony případů. Následuje Indie s 10,4 miliony, Brazílie s více než 8 miliony a Rusko s více než 3,4 miliony pozitivních případů. Kvůli covidu-19 celkem zemřelo přes 1,93 milionu lidí.

Znepokojivá je situace i v České republice. Podle nejnovějších údajů Ministerstva zdravotnictví ČR včera testy potvrdily 8 406 nových případů nákazy koronavirem, což je v tomto týdnu nejméně, ale zhruba o 3 400 více než minulou sobotu. Od začátku epidemie se u nás covidem-19 nakazilo již 831 165 lidí. Aktuálně s nemocí zápasí 160 546 lidí. Pokud jde o to, kolik lidí je dnes v nemocnicích, je to 6741 pacientů. 1072 osob je v těžkém stavu. Z pátku na sobotu došlo ke zvýšení zjednodušeného reprodukčního čísla z 1,2 na 1,22. Za poslední dva týdny se zvýšil i podíl nakažených na 100 000 obyvatel a také podíl nakažených seniorů. Za včerejšek bylo vykonáno 20 894 PCR testů a 11 213 antigenních testů.V sobotu bylo evidováno 205 nově vyléčených osob z celkového počtu 657 504 vyléčených. V sobotu nemoci podlehlo 69 osob. Celkově se eviduje 13 115 úmrtí na nemoc covid-19. Navíc, rizikový index protiepidemického systému PES zůstává i ke dnešnímu dni na úrovni 87 bodů.