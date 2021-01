Delegace WHO bude v Číně pátrat po původu covidu-19

Delegace odborníků ze Světové zdravotnické organizace (WHO) v souladu s dohodami stran 14. ledna dorazí do Číny a bude pátrat po původu covidu-19. Informace sdělil Národní zdravotní výbor Čínské lidové republiky.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oznámil, že Světová zdravotnická organizace vítá oznámení čínských úřadů o návštěvě Číny expertní skupiny WHO a doufá v těsnou spolupráci při výzkumu původu virusu.

Zmiňme, že dříve generální ředitel Světové zdravotnické organizace oznámil, že čínská vláda prozatím nevydala potřebná povolení pro expertní skupinu, která se má zabývat výzkumem.

V pondělí Národní zdravotní výbor Čínské lidové republiky oznámil, že delegace expertů WHO přijede do Číny 14. ledna.

„Skupina mezinárodních expertů WHO, která se zabývá zjištěním původu covidu-19, dorazí do Číny 14. ledna a provede tam výzkumy,“ stojí ve zveřejněném prohlášení organizace.

Zdůrazňuje se, že skupina odborníků WHOve spolupráci s čínskými odborníky.

Skupina odborníků byla vytvořena za účelem zjištění původu koronaviru. Součástí skupiny jsou vědci z Japonska, Kataru, USA, Německa, Vietnamu, Austrálie, Nizozemska, Velké Británie a Dánska. Rusko zastupuje Vladimir Dedkov, ředitel Petrohradského výzkumného ústavu pro epidemiologii a mikrobiologii Pasteura.

Odkud pochází koronavirus?

Pravděpodobnost, že koronavirus vznikl na jiném místě, není vyloučena. Zástupkyně mezinárodní skupiny expertů WHO Marion Koopmans se zmínila, že je důležité zahájit výzkum právě ve Wu-chanu, na místě prvního velkého ohniště nákazy.

„Domnívám se, že momentálně bychom neměli nic vylučovat, jedno je jisté, začít je třeba z Wu-chanu, kde nemoc poprvé vypukla. Zatím jsme otevřeni všem možným hypotézám. A to je to, o co nás požádali. Začít je zapotřebí ve Wu-chanu, kde se jako první dozvěděli o vniklé situaci,“ řekla Koopmans v rozhovoru pro čínskou televizi CGTN.