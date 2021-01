Meghan Markleová a princ Harry se účastní oslav narozenin britské královny

Vztahy mezi vévody ze Sussexu a ostatními členy královské rodiny se nachází na mrtvém bodě od té doby, co se manželský pár v lednu loňského roku rozhodl opustit královskou rodinu.

Říká se, že starší bratr Harryho, princ William, s ním skoro nemluví, nakolik se pořád ještě zlobí na svého bratra za učiněné rozhodnutí.

Noviny The Sunday Times uvádí, že princ Harry s manželkou Mehgan Markleovou se připojí k ostatní části královské rodiny, aby společně oslavili 95. narozeniny královny.

V novinách se píše, že královna nebyla ve své rezidenci v Buckinghamském paláci již od března loňského roku a je odhodlána „vrátit se k práci“ a pustit se do přípravy oslav.

Ceremonie proběhne 12. června, dva dny poté, co manželovi královny princi Philipovi bude 100 let. Královští pomocníci v rozhovoru pro The Sunday Times uvedli, že nakolik jde současně o oficiální i rodinný svátek, ceremonie se zúčastní také princ Harry s manželkou Meghan Markleovou.

Naposledy se celá rodina sešla v březnu v roce 2019 na bohoslužbě za Britské společenství národů (Commonwealth Day).

Jak slaví královna své narozeniny?

Každý rok se ceremonie na počest narozenin monarchů účastní okolo 1 400 pochodujících vojáků, 200 koní a 400 muzikantů. Když se na ceremonii objeví královna, vzdají ji hold výstřelem z děla, následně panovnice provádí kontrolu vojska ve slavnostní uniformě nebo v červených tunikách a kloboucích z medvědí kůže. Tradičně panovníci na ceremonii přijížděli v sedle, v posledních letech však začali upřednostňovat kočár. Po vystoupení vojenské kapely vojsko nese plukovní vlajku.

Proč královna slaví svoje dubnové narozeniny v červnu?

Na závěr ceremonie proběhne přelet Královského leteckého sboru. Několik výstřelů z děl se koná také v Hyde Parku, Windsore Great Parku a v Paláci a pevnosti Jejího Veličenstva (Tower of London).V loňském roce královna svoje narozeniny neslavila kvůli pandemii koronaviru.

Ano, britští panovníci mají dva svátky. Nejde však o rozmar, ale o tradici započatou králem Jiřím II. v roce 1748. Vládce se narodil v listopadu, což nebylo zrovna nejvhodnějším obdobím pro uspořádání veřejných oslav. Rozhodl se proto odložit oslavy na léto, kdy je malá pravděpodobnost, že špatné počasí zkazí ceremonii. Od té doby mají všichni britští monarchové dvoje narozeniny – oficiální a ty, které slaví druhou červnovou sobotu.