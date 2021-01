Palestina zaregistrovala jako první země na Blízkém východě vakcínu Sputnik V

Ruský fond přímých investic oznámil, že palestinské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V. První dávka vakcíny dorazí do státu do měsíce.

Registrace proběhla v rámci zrychleného postupu (emergency use authorization) bez provedení dalších klinických studií na území země. Podobným postupem byla vakcína zaregistrována například v Argentině, Bolívii, Srbsku či Alžírsku.

„Vysoká kvalita a účinnost vakcíny Sputnik V vyvolává rostoucí zájem o ni ze stále více zemí. Vede to k rozšíření geografie její registrace, dodávek a výroby. Jsme rádi, že po Evropě, Asii, Latinské Americe a Africe bude Sputnik V představen i na Blízkém východě. Umožní to dodatečně spojit úsilí pro brzké společné vítězství nad koronavirovou infekcí poskytnutím přístupu k efektivní a bezpečné vakcíně velkému počtu států a jejich obyvatel,“ uvedl k věci Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic.

Ruská vakcína proti covidu-19

Dodávky Sputniku V do Palestiny jsou naplánovány na první čtvrtletí tohoto roku, první dávka vakcíny dorazí do státu do měsíce. Dodávky budou zabezpečeny díky mezinárodním partnerům Ruského fondu přímých investic v Indii, Číně, Jižní Koreji a dalších zemích.

Dne 11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku. O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin.

Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu. Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobou imunitu až na dva roky.

Uveďme, že účinnost tohoto přípravku je vyšší než 90 % a že vakcína poskytuje plnou ochranu před závažnými případy koronaviru. Cena této vakcíny je nižší než 10 amerických dolarů za injekci, což ji činí celosvětově dostupnou. V současné chvíli bylo Sputnikem V naočkováno již více než 1,5 milionu lidí.