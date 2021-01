Akcie Twitteru se propadly po zablokování Trumpova účtu

Akcie společnosti Twitter spadly v pondělí v předobchodní fázi o více než osm procent. Došlo k tomu poté, co Twitter trvale zablokoval účet úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa.

K 10:44 SEČ klesly akcie společnosti v předobchodní fázi o 7,89 procenta na 47,42 dolarů. O několik minut dříve pak pokles dosáhl 8,3 procenta.

Připomeňme, že sociální síť Twitter 9. ledna trvale zablokovala účet úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli „riziku dalšího podněcování k násilí“. Dříve v lednu zablokovaly Trumpovi přístup k účtu také sociální sítě Facebook, Instagram a další, a to na různě dlouhou dobu. Důvodem se stala prohlášení prezidenta k účastníkům protestů, kteří 6. ledna vtrhli do Kapitolu.

Ke zmíněným nepokojům došlo v den, kdy Kongres USA schvaloval výsledky uplynulých prezidentských voleb. Příznivci úřadujícího a poraženého prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na Kongres USA, což vedlo k přerušení zasedání Kongresu a evakuaci kongresmanů. Zasedání bylo obnoveno až večer a trvalo téměř do rána.

Uvádí se, že když Kongres schvaloval výsledky prezidentských voleb, Trump uspořádal meeting pro své příznivce ve Washingtonu a vyzval je, aby šli ke Kapitolu „pomáhat slabým republikánům“. Právě po tomto jeho prohlášení dav příznivců prezidenta oblehl Kapitol, vnikl do budovy a způsobil v ní pogrom. Během těchto protestů zemřelo pět lidí a přes padesát jich bylo zadrženo.

Reakce Trumpa

Trump následně na zablokování jeho účtu zareagoval. „Nás neumlčíte!“ uvádí se v prohlášení prezidenta Trumpa, které rozeslala jeho administrativa.

Podle něj tato sociální síť „zachází stále dále, pokud jde o zákaz svobody projevu“ a pokud jde o útoky na svobodu projevu. Kromě toho Trump obvinil Twitter také ze spolupráce s demokraty a „radikální levicí“.

Americký lídr rovněž dodal, že by tato platforma dlouho nevydržela, kdyby nebylo „daru od úřadů“, který ji osvobozuje od odpovědnosti za publikování. Prezident už dlouhodobě usiluje, ač neúspěšně, o takové opatření pro sociální sítě.

Zmiňme, že ještě stále úřadující prezident Donald Trump má odstoupit 20. ledna, kdy na jeho post usedne zvolený Joe Biden.

Americká společnost Twitter Inc. byla založena v roce 2006. Hlavním produktem společnosti je sociální síť pro zasílání krátkých zpráv. Sídlí v San Francisku v Kalifornii.