Merkelová považuje zablokování Trumpových účtů na sociálních sítích za sporné

Německá kancléřka Angela Merkelová považuje krok amerických sociálních sítí, které zablokovaly účty Donalda Trumpa, za sporný. Sdělil to mluvčí německého kabinetu ministrů Steffen Seibert.

„Provozovatelé sociálních sítí mají vysokou odpovědnost zajistit, aby politická diskuze nebyla otrávená nenávistí, lží a podněcováním k násilí. Nelze nečinně sledovat, jak se na jistých kanálech publikuje obsah, který spadá do těchto kategorií, proto je důležité, aby se dělaly značky (ke zprávám), jak to bylo v posledních měsících,“ uvedl na briefingu.

Zdůraznil, že svoboda projevu je nejdůležitějším právem, které „lze omezit, ale pouze v souladu se zákonem a v takovém rámci, který je stanoven zákonodárcem, nikoliv v souladu s rozhodnutím vedení sociálních sítí“.

Z tohoto úhlu pohledu považuje kancléřka fakt, že byly Trumpovy účty dlouhodobě zablokovány, za problematické.

Zablokování Trumpových účtů

Připomeňme, že sociální síť Twitter 9. ledna trvale zablokovala účet úřadujícího prezidenta Donalda Trumpa, a to kvůli „riziku dalšího podněcování k násilí“. Dříve v lednu zablokovaly Trumpovi přístup k účtu také sociální sítě Facebook, Instagram a další, a to na různě dlouhou dobu. Důvodem se stala prohlášení prezidenta k účastníkům protestů, kteří 6. ledna vtrhli do Kapitolu.

Ke zmíněným nepokojům došlo v den, kdy Kongres USA schvaloval výsledky uplynulých prezidentských voleb. Příznivci úřadujícího a poraženého prezidenta Donalda Trumpa zaútočili na Kongres USA, což vedlo k přerušení zasedání Kongresu a evakuaci kongresmanů. Zasedání bylo obnoveno až večer a trvalo téměř do rána.

Uvádí se, že když Kongres schvaloval výsledky prezidentských voleb, Trump uspořádal meeting pro své příznivce ve Washingtonu a vyzval je, aby šli ke Kapitolu „pomáhat slabým republikánům“. Právě po tomto jeho prohlášení dav příznivců prezidenta oblehl Kapitol, vnikl do budovy a způsobil v ní pogrom. Během těchto protestů zemřelo pět lidí a přes padesát jich bylo zadrženo.

Zmiňme, že ještě stále úřadující prezident Donald Trump má odstoupit 20. ledna, kdy na jeho post usedne zvolený Joe Biden.