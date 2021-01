Poskytoval internetového připojení v Idahu zablokoval Facebook a Twitter. V USA popularitu získává Telegram

Poskytoval internetového připojení Your T1 WIFI v americkém státě Idaho na svých sítích zablokoval Facebook a Twitter poté, co zablokovaly účty prezidenta USA Donalda Trumpa, oznámila místní televizní stanice Krem.

Facebook, Instagram, Twitter a jiné internetové platformy dříve zablokovaly účty prezidenta USA. Důvodem k tomuto opatření jsou Trumpovy výzvy k protestujícím, kteří 6. ledna zaútočili na budovu amerického Kongresu. Pán Bílého domu jejich akci odsoudil, označil je ale za vlastence a tvrdí i nadále, že prezidentské volby byly v zemi zfalšovány.

„Upozornili jsme na to, že Twitter a Facebook použily cenzuru vůči našim uživatelům a informacím… Naše společnost si nemyslí, že webové stránky nebo sociální síť mají právo cenzurovat to, co vidíte a zveřejňujete, anebo před vámi skrývat informace… Přijali jsme rozhodnutí tyto dva portály zablokovat,“ uvádí televizní stanice prohlášení poskytovala svým uživatelům.

Společnost oznámila, že podobné akce na blokování sociálních sítí byly podniknuty poté, co od uživatelů přijala řadu stížností.

Pozornost k Telegramu

Telegram se stal druhou nejčastěji stahovanou aplikací v USA poté, co se na ni nahrnuli stoupenci úřadujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámil britský deník The Telegraph.

Podle jeho informací k tomu došlo v neděli poté, co byly zablokovány Trumpovy účty na Twitteru a Facebooku, a byla odpojena sociální síť Parler, která je populární mezi prezidentovými stoupenci.

Deník s odvoláním na informace společnosti Sensor Tower píše, že ve středu až neděli byla aplikace Telegram stažena v USA asi 545 000krát, což je skoro třikrát více než ve stejném období před týdnem. Na sociální síti Parler byly před jejím zablokováním zveřejňovány výzvy k uživatelům, aby přecházeli na Telegram, dodává deník.

Zdůrazňuje se, že počet stažení Telegramu se zvýšil také kvůli nové politice důvěrnosti messengera WhatsApp.

Profesorka informačních výzkumů na univerzitě státu Maryland Jen Golbecková v rozhovoru pro The Telegraph prohlásila, že se Telegram může stát „dlouhodobějším domovem“ pro Trumpovy stoupence než Parler, protože je menší pravděpodobnost jeho odpojení. Podle jejích slov, kdyby messenger používaly jen ultrapravicové skupiny, „mohlo by to Apple nebo Google umožnit určitou kontrolu nad ním“, jde ale o obyčejnou aplikaci na výměnu zpráv, kterou lidé používají zcela legálně.

Zakladatel Telegramu Pavel Durov neodpověděl na žádost britského deníku o komentář.

Parler je aplikace na mikroblogování, kterou používali Trumpovi stoupenci. Google tuto aplikaci zablokoval ve své internetové prodejně, protože se na ní „objevily výzvy k násilí“. Ve společnosti Apple prohlásili, že zprávy uživatelů Parler spojené s nepokoji v Kapitolu USA obsahovaly výzvy k násilí, což porušuje pravidla společnosti. Společnost Amazon později oznámila, že také nebude spolupracovat s Parler. Webová prezentace této společnosti – Amazon Web Services – odpojila Parler od svého hostingu.