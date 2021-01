Musk označil sovětského konstruktéra Koroljova za „velkolepého“. A dokonce v ruštině

Zakladatel společnosti SpaceX Elon Musk označil hlavního ruského konstruktéra raketových a vesmírných strojů Sergeje Koroljova za velkolepého. Připomeňme, že v úterý by mu bylo 114 let.

„Byl velkolepý,“ napsal Musk v ruštině na Twitteru jako odpověď na příspěvek ruské kosmické korporace Roskosmos o tom, že si připomínáme 114 let od narození Sergeje Koroljova.

Сегодня ракетно-космическая отрасль отмечает 114-летие со дня рождения Сергея Королёва — https://t.co/5FHTZspI0i



🚀 Основоположник практической космонавтики, один из крупнейших ученых XX века в области космического ракетостроения и кораблестроения, советский конструктор pic.twitter.com/FS1BxuPaft — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2021

Pod vedením Koroljova byla v Sovětském svazu v 50. a 60. letech vytvořena první mezikontinentální balistická raketa, vypuštěna první umělá družice Země, vyslán první člověk do vesmíru. Na Měsíci přistála první kosmická sonda a člověk se poprvé ocitl v otevřeném vesmíru.

Musk a kolonizace Marsu

Elon Musk v rozhovoru pro Business Insider oznámil dříve svůj záměr prodat majetek, aby dokázal vážnost svých záměrů vybudovat na Marsu autonomní město.

„Z finančního hlediska mi nezůstane prakticky nic hodnotného, nepočítám-li akcie společností,“ cituje ho portál.

Uvedl také, že zůstane doslova bez domova. Musk loni údajně prodal několik nemovitostí vysoké hodnoty.

„Domnívám se, že je důležité, aby se lidstvo stalo vesmírnou civilizací a meziplanetárním druhem. A vybudování města na Marsu si vyžádá spoustu zdrojů,“ uvádí jeho slova Business Insider.

„Myslím, že s velkou pravděpodobností během šesti let,“ řekl Musk na udílení cen Axele Springera v Berlíně. „Pokud budeme mít štěstí, tak možná za čtyři roky,“ dodal.

Podle Muska bude prodej majetku důkazem, že jeho úmysly týkající se Marsu jsou vážné. V prosinci loňského roku prohlásil , že považuje za reálné vyslání člověka na tuto planetu v příštích šesti letech.

Musk uvedl, že plánuje vyslat na Mars loď bez posádky během dvou let.

V říjnu Musk uváděl, že by chtěl první základnu umístit v nejsevernější části rudé planety, v oblasti plné ledu, kterou by budoucí kolonisté použili k výrobě dýchatelného vzduchu a energie.