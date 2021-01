Vědci jsou na dobré cestě k potvrzení existence pozadí gravitačních vln

Kanadští a američtí vědci objevili známky nepřetržitého gravitačního záření, které prochází vesmírem a narušuje strukturu časoprostoru. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v The Astrophysical Journal Letters.

V roce 2017 vědci, kteří uskutečnili experiment v projektu Laserového interferometru Gravitační vlnové observatoři LIGO, získali Nobelovu cenu za fyziku za první detekci gravitačních vln. Vědci při experimentu jako první zaznamenali signál gravitační vlny ze sloučení dvou černých děr, které se nacházely ve vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let od Země.

Podle teorie kromě takových krátkých signálů, jenž se už vědci naučili detekovat, gravitační vlny vytvářejí konstantní šum, který vědci označují za takzvané pozadí gravitačních vln – stálý proud gravitačního záření. Podle teorie toto záření neustále obklopuje Zemi.

Právě toto záření na pozadí se účastníci projektu Severoamerické nanohertzové observaře gravitačních vln NANOGrav pokoušeli zachytit. Během 13 let analyzovali paprsky záření desítek pulsarů, které jsou rozmístěny po celé naší galaxii, aby našli stopy nízkofrekvenčních gravitačních vln.

„Zaznamenali jsme silný signál. Zatím nejsme schopni říct, zda se jedná o pozadí gravitačních vln, ale blížíme se k našemu cíli,“ uvedl hlavní autor článku, astrofyzik Joseph Simon.

„Tyto první náznaky existence pozadí gravitačních vln můžou dokázat, že černé díry se slučují a že jsme obklopeni mořem gravitačních vln, které jsou výsledkem sloučení obřích černých děr v galaxiích po celém vesmíru,“ dodává druhá autorka výzkumu Julia Comerford, odborná asistentka na katedře astrofyziky a planetologie Coloradské univerzity.

„My hledáme vlny, které mají trvání několik let nebo desetiletí. V souladu s teorií sloučení galaxií i jiné událostí ve vesmíru vysílají nepřetržité signály v podobě obrovských gravitačních vln. Jsou zapotřebí roky nebo i více, aby jedna taková vlna prošla okolo Země. Z tohoto důvodu je žádné existující experimenty nejsou schopny zachytit,“ dodal Simon.

NANOGrav spolupracuje se dvěma vědeckými skupinami z Evropy a Austrálie. Projekt nese název International Pulsar Timing Array, který je speciálně zaměřen na detekci gravitačních vln.

K zachycení konstantního šumu gravitačních vln vědci používají milisekundové pulsary. Pulsary lze přirovnat k vesmírným majákům, které pravidelně vysílají paprsky rádiového záření. Při pomoci pulsarů jsou vědci schopni zaznamenat toto pozadí gravitačních vln, je proto nutné, aby vědci pozorovali co nejvíce pulsarů a co možná nejdéle. V současné době mají vědci k dispozici údaje z více než 45 pulsarů, které pozorují několik let.

„Pravděpodobnost objevit pozadí gravitačních vln je obrovská, ale je to jenom první krok. Druhý krok je určit co toto vlnění způsobuje, a co nám to může říct o vesmíru,“ dodává Simon.

Analýza údajů ukazuje, že záření pulsarů ovlivňuje nějaký společný proces. Ale vědci zatím nejsou schopni vysvětlit, o co jde.