Cena ropy Brent vzrostla nad 57 dolarů za barel

Ke středečním 2:13 CET cena březnových futures na severomořskou ropnou směs značky Brent vzrostla o 0,48 procent na 57,03 dolarů za barel, únorových futures na WTI o 0,66 procent na 53,56 dolarů za barel.

Cena ropy je nadále podporována, z jedné strany díky optimistickým očekáváním po poptávce a z druhé strany také na pozadí perspektiv o těžbě po rozhodnutí OPEC+.

Konec ropné éry

Minulý týden OPEC+ ukončila dvoudenní zasedání , na kterém byly určeny parametry obchodu na dva měsíce. Současné podmínky dohody prodloužily prakticky všechny země, ale Rusku a Kazachstánu bylo umožněno navýšení těžby v únoru a březnu. Saúdská Arábie a řada dalších účastníků se naopak rozhodly snížit těžbu.

Francouzská ropná a plynárenská společnost Total předpověděla konec ropné éry. Podle ní k tomu dojde po roce 2030. O této zprávě informoval Bloomberg.

Analytici společnosti Total jsou přesvědčeni, že svět postupně přejde na ekologičtější energetické zdroje, a to zejména na zemní plyn. Ve společnosti si myslí, že tento druh paliva bude hrát klíčovou roli na globálním trhu.

Do roku 2050 také výrazně vzroste poptávka po elektřině. Pokryje až 40 procent energetických potřeb lidstva. V současné době je její podíl asi kolem 20 procent. Společnost má v úmyslu investovat do solární a větrné energetiky, stejně tak do vývoje baterií a rozvoje sítí nabíjecích stanic pro automobily.

Pandemie koronaviru přinesla i krizi, která postihla rovněž ropný trh. V srpnu jsme psali o tom, jak je na tom toto odvětví a že OPEC+ chystá riskantní experiment.

OPEC+ od 1. srpna loňského roku testuje udržitelnost zotavení ropného trhu: aliance přešla do druhé fáze dohody o snížení produkce, která odstartovala v květnu a má zmírnit omezení z nebývalých 9,7 milionů barelů denně na 7,7 milionů.