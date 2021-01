Navalnyj oznámil, že se chce do Ruska vrátit 17. ledna

Známý ruský bloger a politický aktivista Alexej Navalnyj na účtu sociální sítě oznámil, že se do Ruské federace vrátí 17. ledna.

„Koupil jsem letenky domů. Takže v neděli 17. ledna se vrátím do Moskvy letem společnosti Poběda," uvedl Navalnyj ve videu ve svém účtu na Instagramu.

Údajná otrava Navalného

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Na základě výsledků jeho vyšetření omští lékaři určili jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých zjištěních, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď od Německa na oficiální žádost ohledně této situace, neboť během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď.

Už v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět prověrky.

Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba BND měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok.

Na konci prosince Sputnik psal o tom, že Alexeje Navalného vyšetřují pro podezření z podvodů velkých rozměrů. Informovala o tom tisková mluvčí ruského Vyšetřovacího výboru Světlana Petrenková.

„Hlavní vyšetřovací administrativa Vyšetřovacího výboru Ruska shromáždila dostatečné množství informací, na jejichž základě vůči Alexeji Navalnému a dalším lidem bylo zahájeno řízení na základě příznaků trestných činů,“ uvedla tisková mluvčí a dodala, že se jedná o článek „podvody velkých rozměrů“.

Podle informací vyšetřování, různé fyzické osoby darovaly 588 milionů rublů pro řadu nekomerčních organizací. Jednou z těchto organizací byl i Navalného Fond boje s korupcí a několik dalších organizací.

Peníze byly „určeny výhradně“ na cíle těchto organizací. Ovšem, Navalný jako jejich faktický vedoucí utratil z této sumy více než 365 milionů rublů „na osobní účely“, včetně „pořizování osobního vlastnictví, materiálních hodnot a placení výdajů, včetně zahraničních dovolených“, tvrdí ruský Vyšetřovací výbor.

V této době mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov okomentoval možný návrat opozičního politika do Ruské federace.

„Jakýkoliv občan Ruské federace má možnost se vrátit do svého státu, v této otázce žádná omezení nejsou. Pokud mluvíme konkretně o tomto případě, bylo by správně spíš se obracet bezprostředně na Federální vězeňskou službu, aby okomentovali svou práci,” prohlásil tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.

Moskevské oddělení Federální vězeňské služby (FSIN) dříve sdělilo, že obrátilo pozornost na článek v časopisu Lancet psaný na základě materiálu berlínské kliniky Charité. Z uvedeného článku totiž vyplyvalo, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice 20. září a již k 12. říjnu Navalnyj neměl žádné následky své nemoci. V souvislosti s tím jemu a jeho advokátovi bylo sděleno, že se musí dostavit na inspekci. V případě, že to neučiní, resort může uplatnit náležitá opatření, sdělili ve FSINu.