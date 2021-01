Astronomové objevili nejvzdálenější kvasar ve vesmíru

Kvasar, který dostal označení J0313-1806, se nachází ve vzdálenosti přes 13 miliard světelných let od Země. Napájí ho supermasivní černá díra, je více než 1,6miliardkrát masivnější než Slunce a více než 1000krát jasnější než celá naše galaxie Mléčná dráha.

Ke zjištění přesné vzdálenosti ke kvasaru použili vědci komplex radioteleskopů ALMA v chilské poušti Atacama, 6,5metrový teleskop Magellan Baade v observatoři Las Campanas v Chile, teleskopy Gemini v Chile a na Havaji a také observatoř WM Keck na Havaji.

Kvasary vznikají, když mohutná gravitace supermasivní černé díry v jádře galaxie vtahuje okolní materiál, který formuje kotouč točící se kolem díry. Přitom se uvolňuje obrovské množství energie. Dělá to kvasar tak jasným, že často svým jasem zakrývá ostatní část galaxie.

Astronomové pozorovali podobné jevy i dříve, nikdy ale neviděli, jak vzájemně působily kvasary a černé díry v raném vesmíru. Kromě toho má černá díra v jádře J0313-1806 dvakrát větší hmotnost, než měl předchozí rekordman, a to poskytuje astronomům cennou informaci o vlivu takových supermasivních černých děr na jejich rodičovské galaxie.

„Je to nejstarší svědectví toho, jak supermasivní černá díra ovlivňuje galaxii kolem ní,“ uvádějí se ve zprávě pro tisk Národní radioastronomické observatoře (NRAO) slova vedoucího výzkumu Feige Wanga ze Stewardovy observatoře Arizonské univerzity. Z pozorování bližších galaxií víme, co se má stát, nikdy jsme ale neviděli, že by k tomu došlo ve vesmíru tak brzy.“

Tak raný vznik obrovské černé díry a kvasaru J0313-1806 vylučuje dvě z možných hypotéz formování podobných objektů. V prvním z těchto modelů jednotlivé masivní hvězdy explodují jako supernovy a kolabují do černých děr, které zatím splývají do větších černých děr. V druhém případě kolabují do masivní černé díry. V obou případech však tento proces zabírá příliš mnoho času, aby mohla 670 milionů let po velkém třesku vzniknout černá díra o takové hmotnosti jako v J0313-1806.

„To svědčí o tom, že tato černá díra by měla vzniknout pomocí jiného mechanismu,“ říká další účastník výzkumu Xiaohui Fan z Arizonské univerzity. „V daném případě jde o mechanismus, který zahrnuje obrovské množství primárního studeného vodíkového plynu, který kolabuje bezprostředně do zárodku černé díry.“

Protože k tomu nejsou potřebné plnohodnotné hvězdy jakožto výchozí materiál, je to jediný mechanismus, který by umožnil supermasivní černé díře kvasaru J0313-1806, aby vyrostla na 1,6 miliardy hmotností Slunce v tak rané etapě existence vesmíru, soudí odborníci.

Podle jejich výpočtů by měla rodičovská galaxie kvasaru formovat hvězdy 200krát rychleji než naše Mléčná dráha. Poukazuje to na to, že sama galaxie rostla velmi rychle, a černá díra v jejím středu pohlcovala ročně 25 hmotností Slunce.

Energie vylučovaná při tak rychlém pohlcování spouští mohutný proud ionizovaného plynu, který se pohybuje rychlostí přibližně 20 procent rychlosti světla. Tak mohutné výrony by měly v konečném důsledku zastavit tvoření hvězd v galaxii, podotýkají autoři článku.

„Myslíme si, že tyto supermasivní černé díry byly příčinou toho, že mnohé z velkých galaxií přestaly v jistém okamžiku produkovat hvězdy,“ vysvětluje Fan. „Pozorovali jsme podobné uhasínání v pozdější době, dosud jsme ale nevěděli, kdy tento proces začal v dějinách vesmíru. Tento kvasar je nejstarším svědectvím toho, že k uhasínání mohlo docházet ve velmi rané době.“

Výzkumníci věří, že se více o dalekých kvasarech dozvědí v průběhu budoucích pozorování pomocí kosmického teleskopu NASA James Webb, jehož vypuštění je naplánováno na rok 2021.