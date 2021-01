Vzpomínka na generála Sulejmáního a „svoboda“ projevu v amerických médiích

Spojené státy se dopustily trestného činu, který byl odsouzen mezinárodním společenstvím, a využívají všechny možné prostředky k tomu, aby svůj zločin skryly. Jedním z takových nástrojů je kontrola sociálních sítí. V těchto dnech, kdy stoupenci generála chtěli vložit na tyto sociální sítě fotky nebo videa s jeho podobou, okamžitě obdrželi varovnou výzvu a jejich účty byly zablokovány. Tyto fotky a videa byly obvykle v mezích, které jsou stanoveny předpisy těchto sítí a nejsou na nich ani náznaky malého porušení pravidel. Jde však o to, že pokládají základ pro všechny členy světového společenství, připravují půdu pro miliardové účasti členů světového společenství s tím, aby mohli číst a vidět všechno, co chtějí s výjimkou toho, co se nelíbí americké vládě.

Politika takového diktátu, která je využívána americkou vládou v médiích a sociálních sítích se stala samozřejmostí. Všechny sociální sítě, rádio, televize, které zastávají jinou politiku než ve Spojených státech, se v posledních letech setkaly se značnými problémy. Jejich kanceláře byly zavřeny v různých částech světa, vysílání bylo vypnuto nebo byla proti nim zahájena soudní jednání či na ně byly uvaleny podivné daně a tak dále.

V tomto kontextu lze interpretovat úsilí nezávislých vlád o přístup k technologické infrastruktuře a nesouhlas Západu s přístupem k takovým znalostem. Když bude mladá generace a výzkumníci z rozvojových zemí zbaveny vzdělání v některých oblastech znalostí, pak to svědčí o tom, že využívání takového vědeckého a technologického apartheidu vede k tomu, že přístup k těmto technologiím je obtížný a nákladný a občané mezinárodního společenství jsou nuceni nacházet se v takové atmosféře, kterou tvoří Západ v čele s USA.

Vytvoření omezení pro publikum, jehož intelektuální orientace a sociální pohledy se liší od politiků sociálních sítí a amerických médií, ukazuje, že slogan svobody médií a práv jednotlivce je do očí bijící lež, k čemuž nejsou nakloněni ani samotní šéfové takových médií. Je překvapivé, že aby tytéž země čelily režimům, které neodpovídají jejich zájmům, vytvářejí hromadné sdělovací prostředky, které nejsou ani pod minimálními právními mediálními normami a nemají žádný jiný úkol kromě toho, aby rozdmýchávaly nenávist a násilí, vytvářely různé krize v nezávislých stranách a v této své destruktivní roli využívají veškerou materiální, technologickou a právní podporu Západu.

Spojené státy zradily svobodu více než kterákoli jiná země.