Expert vysvětlil, jak správně nastartovat auto za mrazu

Před nastartováním vozidla je nutné zkontrolovat, zda jsou odpojeny všechny spotřebiče energie. Po zapnutí zapalování by se mělo počkat, až začne pracovat benzinové čerpadlo, a teprve potom zapnout startér. Uvedl odborník na automobily Jegor Vasiljev.

„Začněme baterií - je třeba ji obsluhovat a alespoň jednou za čtvrt roku, zejména před zimní sezónou, ji nabít a otřít vrchní část - kolem svorek, aby nedocházelo k únikům proudu,“ upřesňuje expert.

Pokud je baterie opotřebovaná, je lepší koupit novou a starou recyklovat.

Pokud se očekává silný mráz, pak je nejlepší, aby byla nádrž naplněna zaručeně dobrým palivem ze značkových čerpacích stanic.

„To platí zejména pro motorovou naftu, která má tendenci mrznout a přeměňovat se na látku podobnou gelu,“ dodal Vasiljev.

Za účelem snížení rizika zamrznutí paliva lze použít různé přísady.

V případě vznětového motoru lze dvakrát aktivovat žhavicí svíčky, které lépe prohřejí pracovní komoru, a teprve poté zkusit nastartovat auto. Pokud auto nenastartuje, je zapotřebí zopakovat postup po minutové pauze. V tomto případě lze použít speciální spreje, které se nastříkají do sacího potrubí a usnadní vznícení směsi.

„Nedoporučuje se motor ohřívat pomocí hořáku nebo pod ním zakládat oheň, protože existuje velké riziko, že poté nebudete mít co nastartovat. A samozřejmě, i když auto nenastartuje, neprotáčejte startér do vítězného konce. Zaprvé vybijete baterii a zadruhé existuje riziko poškození startéru, protože není konstruován pro dlouhý tok vysokého proudu. Musíte hledat příčinu, proč auto nestartuje. Často to může být způsobeno špatným kontaktem svorek baterie nebo vodiče,“ dodal na závěr expert.

Na konci prosince experti z americké společnosti CarMD sestavili žebříček aut s nejspolehlivějšími motory.

Odborníci za tímto účelem zanalyzovali data více než 15,5 milionu aut vyrobených v letech 1996-2020. Porovnali frekvenci reagování indikátoru svědčícího o eventuální poruše motoru a nutnosti jeho kontroly v období od 1. října 2019 do 30. září 2020.

Podle závěrů průzkumu nejmenší počet reakcí indikátoru byl zaznamenán u aut firmy Mitsubishi. Na druhém stupínku jsou auta značky Mercedes-Benz. A na třetí příčce se objevila vozidla společnosti Volkswagen.

Do první pětky patří rovněž dopravní prostředky firmy Buick a Ford. Experti také vyzdvihli spolehlivost značek Mazda, BMW, GMC, Subaru a Cadillac.

Mezi modely se na první místo dostala Toyota Tacoma z roku 2018. Druhou a třetí příčku obsadily vozy Honda CR-V z roku 2015 a Toyota Camry z roku 2018.