Roskosmos zveřejnil snímky Marsu v letním období

V komentáři se poznamenává, že na jižní polokouli Marsu je sice léto, ale na povrchu je mráz a suchý led.

V letních měsících přechází suchý led z pevného stavu okamžitě do plynného a obchází tak fázi kapalného stavu. Poté se na povrchu rudé planety vytvoří pukliny.

„Vidíte černé skvrny? Jedná se o stopy temné půdy, která se objevuje na povrchu,“ stojí v statusu.

Dále se podotýká, že jinovatka je viditelná v polygonálních puklinách, což naznačuje přítomnost vodního ledu v půdě.

Na snímku zachytil aparát Trace Gas Orbiter rusko-evropské mise ExoMars-2016 zbytky ledu v blízkosti Sisyfovy kupole ve vysokých jižních zeměpisných šířkách rudé planety.

V prosinci bzlo informováno o tom, že život by mohl být hluboko pod povrchem Marsu díky tomu, že se tlusté vrstvy ledu roztečou v důsledku geotermálního tepla. Předpokládá to nová studie provedená Rutgers University v New Jersey, USA.

Podle autora studie Lujendra Ojha vědecký tým chtěl řešit takzvaný paradox slabého mladého Slunce – teorie naznačující, že v minulosti Slunce produkovalo asi o 30 % méně energie, než je tomu nyní.

„I když jsou v počítačových simulacích čerpány skleníkové plyny, jako je oxid uhličitý a vodní pára, do rané marťanské atmosféry, klimatické modely se stále snaží podpořit dlouhodobě teplý a mokrý Mars ... V takových hloubkách mohla život udržet hydrotermální (ohřívací) aktivita a reakce horniny a vody,“ řekl Ojha.

„Takže podpovrch může představovat nejdelší obyvatelné životní prostředí na Marsu."

Během výzkumu vědci zkoumali různé datové soubory Marsu, aby zjistili, zda je geotermální teplo možné v období Noachian.

Dospělo se k závěru, že i kdyby měl Mars teplé a vlhké klima asi před čtyřmi miliardami let, tekutá voda mohla být stabilní pouze ve velkých hloubkách, protože atmosféra časem řídne a teplota se snižuje. Jakýkoliv mimozemský život na rudé planetě, pokud tam někdy vznikl, mohl podle studie následovat za tekutou vodou do větších hlubin.

Při posuzování klimatu a možného ohřevu Marsu by vědcům mohla pomoci kosmická loď Mars InSight, která na planetě přistála v roce 2018. Kosmická loď provádí denní měření povrchu rudé planety.