Mezinárodní skupina expertů WHO dorazila do Wu-chanu

Mezinárodní skupina expertů Světové zdravotnické organizace, která se bude zabývat původem covidu-19, ve čtvrtek dorazila do čínského Wu-chanu, kde bylo na konci prosince 2019 zaznamenáno první vypuknutí nemoci, informuje televizní stanice CGTN.

Již dříve čínské úřady oznámily, že experti WHO do Wu-chanu dorazí ze Singapuru. Zároveň experti musí dodržet karanténu, která v Číně trvá minimálně 14 dnů.

Jak je vidět na záběrech přímého přenosu, který přenášela televizní stanice CGTN, na experty u budovy letiště čekali vozy záchranné služby a pracovníci v ochranných oblecích.

Ve skupině jsou zástupci Japonska, Kataru, USA, Německa, Vietnamu, Austrálie, Nizozemska, Velké Británie, Ruska a Dánska. Zdůrazňuje se, že skupina odborníků WHO provede výzkum ve spolupráci s čínskými odborníky.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus již dříve oznámil, že Světová zdravotnická organizace vítá oznámení čínských úřadů o návštěvě Číny expertní skupiny WHO a doufá v těsnou spolupráci při výzkumu původu virusu.

Odkud pochází koronavirus?

Pravděpodobnost, že koronavirus vznikl na jiném místě, není vyloučena. Zástupkyně mezinárodní skupiny expertů WHO Marion Koopmans se zmínila, že je důležité zahájit výzkum právě ve Wu-chanu, na místě prvního velkého ohniště nákazy.

„Domnívám se, že momentálně bychom neměli nic vylučovat, jedno je jisté, začít je třeba z Wu-chanu, kde nemoc poprvé vypukla. Zatím jsme otevřeni všem možným hypotézám. A to je to, o co nás požádali. Začít je zapotřebí ve Wu-chanu, kde se jako první dozvěděli o vniklé situaci,“ řekla Koopmans v rozhovoru pro čínskou televizi CGTN.