Kate Middletonová byla zaskočena nečekaným narozeninovým dárkem od Meghan Markleové a prince Harry, píšou média

„Bylo to milé překvapení. Kate od tohoto páru nic nečekala,“ řekl zdroj ve středu týdeníku Us Weekly.

Podle královského zasvěcence Middletonová v tomto roce oslavovala své narozeniny nenápadně, a to jen spolu s manželem princem Williamem a jejich třemi dětmi: princem Georgem, princeznou Charlottou a princem Louisem.

Jak upozorňuje server, dárek od vévody a vévodkyně ze Sussexu přišel krátce poté, co se v médiích objevila zpráva, že pár, který v současné době pobývá v Kalifornii, má letos odcestovat zpět do Spojeného království, aby se zúčastnil několika královských akcí. Například královně Alžbětě II. v dubnu bude 95 let. Jejímu manželovi princi Philipovi bude v červnu 100 let.

Navíc se očekává, že William a Harry se objeví na odhalení sochy jejich zesnulé matky princezny Diany v Kensingtonském paláci. Princezna z Walesu by v červenci oslavila šedesátiny.

Vztahy v královské rodině

Loni v létě vydali královští reportéři Carolyn Durand a Omid Scobie svou knihu s názvem Findig Freedom (Hledání svobody), která obsahuje rozhovory s mnoha palácovými zasvěcenci a podrobně popisuje, co vedlo k odchodu vévody a vévodkyně ze Sussexu jako vysoce postavených členů britské královské rodiny.

Jedním z důvodů například mohly být nelehké vztahy Meghan Markleové s Kate Middletonovou. Vévodkyně z Cambridge prý okamžitě nepřipravila pro bývalou americkou herečku uctivé přijetí, když začala chodit s Harrym.

„I když to nebyla nutně její odpovědnost, Kate udělala málo, aby překlenula propast, která se mezi nimi objevila,“ napsali Scobie a Durand.

Autoři trvali na tom, že i když vévodkyně mezi sebou „otevřeně neválčily“, jejich vztahy určitě byly poznamenány několika nepříjemnými okamžiky.

Přesto se ale ženy podle Scobie a Duranda „velice snažily překonat vzdálenost, která mezi nimi byla“.

Markleová původně doufala, že Middletonová „jí ukáže co a jak“, ale v knize se tvrdí, že Middletonová, která byla v té době těhotná a čekala prince Louise, se nechtěla sbližovat.

„Kate byla silně loajální ke svému manželovi a rodině,“ upozornili Scobie a Duranda.