V indonéské jeskyni byla objevena jedna z nejstarších maleb zvířete

V jeskyni Leang Tedongnge na indonéském ostrově Sulawesi vědci objevili jednu z nejstarších skalních maleb na světě, zřejmě vůbec nejstarší, na které je zachycené zvíře. Bradavičnatá celebeská prasata z místních ostrovů byla namalována před více než 45 tisíci let. Uvádí se v článku v novém vydání časopisu Science Advances.

Tým indonéských a australských vědců v čele s Adamem Brummem dospěl k závěru, že nález svědčí ještě jednou o tom, že se „první tradice skalní malby neobjevily v Evropě doby ledové, jak dlouhá léta předpokládali, ale zřejmě ještě dříve v Asii, anebo dokonce v Africe, odkud pochází náš druh“. Kromě malby celého prasete (136x54) vědci objevili dvě nebo tři částečné.

Tato zvířata hrála důležitou úlohu v životě a stravování místních obyvatel v době paleolitu. Soudě podle polohy zvířat se prastarý malíř snažil předvést aktivní výjev, možná rvačku prasat. Podobné příběhy jsou známé z maleb z jeskyně Shauvet ve Francii. Další dvě malby na Sulawesi se zachovaly příliš slabě a nedají se identifikovat. Samotnou jeskyni a její malby objevili na Sulawesi již před několika lety, až nyní se vědcům podařilo je datovat.

Neznámý malíř (nebo malíři) použil minerální pigmenty fialové, rudé a hnědé barvy. Podle těchto minerálů vědci pomocí uranu a thoriu odhadli stáří páru maleb z Indonésie. Jednu odhadli na nejméně 32 tisíc let, druhou na 45,5 tisíc let. „Jsou to nejstarší, pokud víme, známé příklady maleb zobrazujících postavy.“ Tyto malby jsou nejstarším důkazem přítomnosti na místních ostrovech lidí moderního typu a nikoli „hobitů“ Homo floresiensis.

Připomeneme, že loni byly výjevy s postavami, s bizony a dalšími zvířaty objeveny na Balkánu, jejich stáří však činí „pouhých“ 34 tisíc let. Jsou známé příklady starších maleb, jež se dají označit za „umělecká díla“, ale jde pouze o jednoduché klikaté vzory.