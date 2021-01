Vědci objevili nečekanou předzvěst infarktu

Pocit pálení prsou často vzniká před srdečním záchvatem, praví se v článku. Hlavními symptomy infarktu jsou silné bolesti hrudníku a pocit jeho stlačení. Mnozí přitom nevnímají nebezpečí, protože tyto symptomy mohou chybět.

Lékaři proto radí neignorovat takovou na první pohled nepodstatnou indispozici jako pálení žáhy a obrátit se na lékaře.

Srdeční záchvat je těžký patologický stav vznikající kvůli ostrému nedostatku zásobování srdečního svalu krví (ucpání aterosklerotickým trombem a/anebo spasmus, zpravidla v oblasti aterosklerotického plátu artérie živící srdce) s vznikem ischemie a nekrózy (odumírání) úseku tohoto svalu.

Klíčové příznaky infarktu

Britská národní zdravotní služba dříve v listu Express uvedla příznaky infarktu lišící se od symptomů panického

záchvatu.

Panický záchvat není zvlášť nebezpečný pro zdraví, srdeční záchvat však může být smrtící.

Když má člověk pocit nepřekonatelného strachu, může to být příznak jak panického, tak srdečního záchvatu. K dalším totožným symptomům těchto stavů patří žaludeční nevolnost, dušnost a bolesti prsou. Vědci ale upozornili na to, že bolesti prsou při infarktu vystřelují do jiných částí těla, do levé ruky, krku, čelisti, zad a břicha.

Při srdečním záchvatu může vzniknout kromě nevolnosti také zvracení, kašel a pocení.

Odborníci upřesnili, že při těchto symptomech je třeba zavolat sanitku.

„Lepší je, když to bude omyl, než když se ukáže, že se člověk nedá zachránit,“ varovali lékaři.

Při panickém záchvatu mají lidé zimnici anebo přílivy krve, zrychlený tep, třesení a píchání v končetinách, záduchu, sucho v ústech a zvonění v uších. Přestože se panický záchvat zdá hrozným, neohrožuje však život, uvedli v britské zdravotní službě.

Když se ale tyto záchvaty opakují častěji, doporučují obrátit se na terapeuta. Tento stav se léčí jak psychoterapeuticky, tak užíváním léků. Pro prevenci dalších panických záchvatů jsou potřebná tělesná cvičení, jež pomáhají zmírnit stres a napětí.