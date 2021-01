Vědci ze života pozemšťanů mohou začít odečítat sekundy

„V posledních desetiletích bylo 24 rotačních hodin delší než atomové. Proto bylo třeba jednou za půldruhého roku přidat dodatečnou sekundu do časové škály UTC (koordinovaný světový čas). V posledních čtyřech letech se však délka dne a noci UT1 (časová škála určená otáčením Země) téměř srovnala s atomovou délkou, a zavedení dodatečné sekundy do časové škály UTC nebylo potřebné. Pokud urychlení otáčení Země bude pokračovat stejným tempem, může se stát, že nebude třeba přidávat sekundu do škály UTC, ale odečítat,“ sdělili Sputniku v ústavu.

Vědci tak okomentovali informace v řadě médií o tom, že v souvislosti s urychlením otáčení země bylo v roce 2020 zaznamenáno hned 28 nejrychlejších dní v dějinách pozorování (od roku 1960) a že 19. července byl den kratší než obvykle o rekordních 1,4 milisekund. Letošní rok má být, jak předpokládají, ještě kratší.

Od roku 1972 bylo v různých letech přidáno celkově 27 sekund, abychom dohnali čas denního světla. Poprvé byla tato sekunda přidána 1. července 1972, poslední v noci z 31. prosince 2016 na 1. ledna 2017.

Podivuhodná struktura ve vesmíru

Nedávno jsme psali, že rusko-německý teleskop orbitální observatoře Spektr-RG ve vesmíru objevil obří okrouhlou strukturu pod rovinou Mléčné dráhy.

Na portálu státní korporace Roskosmos se praví, že obří okrouhlá struktura pod Mléčnou dráhou, kterou objevili astronomové, zabírá podstatnou část jižní oblohy.

Dávno známá je podobná struktura na severní obloze, takzvaný Severní polární bodec (North Polar Spur). Dlouhá léta se mělo za to, že vznikl v důsledku erupce supernovy blízké Slunci, a to před desítkami nebo stovkami tisíc let.

„Ale dohromady připomínají na mapě severní a jižní struktura aureolu ve tvaru přesýpacích hodin, dost symetrickou ohledně centra galaxie, vzdálenou 25 tisíc světelných let od Slunce,“ praví se ve zprávě Roskosmosu.

Velikost těchto struktur se dá srovnat s velikostí celé galaxie Mléčná dráha, informuje Roskosmos. Vědci se domnívají, že dané struktury jsou stopy po nárazových vlnách způsobených mocnou erupcí energie z centra naší Galaxie.

Spektr-RG vyrobený vědeckovýrobním sdružením Lavočkina (jednotka Roskosmosu) byl vypuštěn 13. července 2019 z kosmodromu Bajkonur. Byl vyvinut za účasti Německa na objednávku Akademie věd Ruska. Observatoř je vybavena dvěma unikátními rentgenovými zrcadlovými teleskopy ART-XC (Rusko) a eRosita (Německo).