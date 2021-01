„Mnohem barevnější, mnohem méně evropské.“ Velvyslanec Kmoníček uvedl, co čeká USA po odchodu Trumpa a nástupu Bidena

Spojené státy se připravují na změnu – konec funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se blíží stejně rychle, jako inaugurace nové hlavy státu Joea Bidena. V souvislosti s tím se český velvyslanec Hynek Kmoníček v rozhovoru pro DVTV vyjádřil k tomu, co nyní USA čeká.

Velvyslanec v rozhovoru uvedl, že pokud jde o Trumpovy přívržence, pak americký lídr z jejich pohledu selhal. Stalo se tak, když je nepodpořil v tom, „k čemu je sám vyzval“. A u demokratů prý Trump selhal úplně.

„A z pohledu Kalifornie selhal už tím, že se vůbec kdy na planetě vyskytl, ruší to jejich představu, jak vypadají Spojené státy,“ okomentoval Kmoníček slova někdejšího republikánského guvernéra Kalifornie Arnolda Schwarzeneggera, který Trumpa považuje za nejhoršího prezidenta USA.

Co USA čeká?

Dotyčný se zamyslel také nad tím, cočeká do budoucna. Dle jeho slov se tato země mění každých dvacet let, přičemž to bezesporu ovlivňuje i její obyvatelstvo. Myslí si tedy, že USA budou v budoucnu „mnohem barevnější“ a „mnohem méně evropské“.

Zároveň si myslí, že tuto zemi čeká především souboj o stále více dominující hispánské voliče, zatímco bílý volič evropského typu bude od poloviny století v menšině. To ale prý nic nemění na tom, že by bílí lidé původem z Evropy měli i nadále být těmi nejsilnějšími osobami v rámci ekonomiky. Dle něj se tak tato nejbohatší skupina pak bude muset popasovat spolu s většinovými barevnými obyvateli s otázkou, kdo bude „nový Američan“.

Impeachment a útok na Kapitol

V DVTV se téma stočilo také na tzv. impeachment (ústavní žalobu) na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Kmoníčka jde o snahu demokratů, aby již Trump nikdy nemohl zastávat veřejné funkce v rámci americké administrativy. Zároveň si však myslí, že tímto krokem dotyční „uznávají sílu jeho hnutí“.

Zmiňme, že pro impeachment na Trumpa byla pro většina členů Sněmovny reprezentantů, včetně deseti republikánů. Kladně se vyslovilo celkem 232 zákonodárců, zatímco 197 bylo proti. V současné chvíli by měl možnou ústavní žalobu posoudit americký senát. Stane se tak ale zřejmě až po inauguraci nového prezidenta Joea Bidena.

„Ještě před dvaceti třiceti lety byste si ovšem voliče republikánů ani na vteřinu nepředstavil,“ podotkl.

Trump vs. Biden

Za zmínku stojí dozajista také nedávný útok Trumpových podporovatelů na Kapitol. Celý incident přitom Kmoníček označil za „akci extremistů“. Podle jeho mínění se tím ukázala jedna ze skupin voličů republikánů, nejde však o jejich většinové voliče.

Řeč přišla i na to, co má v plánu Trump po svém konci v prezidentské funkci. Podle jeho slov bude dosluhující americký prezident bude o to, aby měl přístup k médiím, a bude si chtít založit vlastní mediální impérium.

Stejně tak se domnívá, že Republikánská strana podle jeho mínění Trumpa od sebe v budoucnosti úplně neodstřihne. Argumentuje tím, že má Trump velkou podporu právě u lidí hispánského původu.

Pokud jde o Bidena, Kmoníček se zaměřil na to, jaké změny lze očekávat v návaznosti na jeho inauguraci. Uvedl, že demokrat bude nejspíše zastávat jiný přístup v rétorice k Evropě a zejména k Evropské unii.

Kmoníček také předpokládá, že Biden nenavštíví Českou republiku, což vysvětluje tím, že dotyčný ve svém pokročilém věku nebude chtít příliš cestovat. A kromě toho bude mít spoustu „úkolů“ na domácí půdě.

Volby v USA

Prezidentské volby ve Spojených státech se konaly 3. listopadu a vyhrál v nich bývalý viceprezident Joe Biden.

Demokratický kandidát Biden získal 306 hlasů volitelů, jako poslední byly započítány hlasy z Havaje. Demokratovi již dříve bylo přisouzeno 270 hlasů potřebných pro zvolení prezidentem, Trump získal 232 hlasů – přesně tolik, kolik předpovídala média řadu týdnů.

Zmiňme, že hlasování volitelů potvrzuje vůli voličů vyjádřenou v rámci celostátního hlasování 3. listopadu v každém státě. K vítězství je třeba získat 270 hlasů volitelů z možných 538. Podle mediálních odhadů měl Biden získat 306 hlasů volitelů proti 232 volitelům pro Trumpa.

Hlasování volitelů činí výsledky voleb oficiálními, ovšem definitivní výsledek měl být oznámen 6. ledna, kdy jej mělo schválit společné zasedání Kongresu. V ten den se však dav stoupenců amerického prezidenta Trumpa vydal na protestní shromáždění a dostal se do Kapitolu. Protestující požadovali přepočítání hlasů prezidentských voleb. Přestože několik senátorů a kolem 100 členů Sněmovny reprezentantů vzneslo námitky, nebylo to dostačující k tomu, aby zabránili Kongresu USA schválit výsledky voleb.

Donald Trump však dosud nepřiznal svou porážku a nadále zpochybňuje Bidenovo vítězství u soudu. Dříve jeho zástupci uvedli, že uskuteční alternativní hlasování volitelů s tím, že výsledky budou rovněž zaslány Kongresu.