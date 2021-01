Netflix připravil prince Harryho a Meghan o možnost kontroly obsahu „protikrálovských pořadů“

Princi Harrymu a jeho manželce Meghan Markleové bylo podle zprávy britského listu The Sun znemožněno mít redakční vliv na ty pořady produkce Netflix, které nejsou uvedené v nedávno uzavřené dohodě mezi královským párem a streamovací službou.

Připomeňme, že britský princ Harry a jeho americká manželka Meghan podepsali několikaletou smlouvu se streamovací službou Netlix, pro kterou budou tvořit televizní seriály, filmy a pořady pro děti. Stalo se tak poté, co počátkem loňského roku Meghan a Harry šokovali celý svět svým rozhodnutím o odstoupení od královských povinností.

Pár založil produkční společnost, prostřednictvím které se snaží usilovat o finančně nezávislý život.

Jak píše list The Sun, v souvislosti s dohodou královského páru s Netflixem vznikla otázka, zda princ Harry a Meghan mohou po šéfech Netflixu požadovat, aby provedli nějaké změny v jednotlivých scénách jejich seriálového hitu Koruna (The Crown). Právě nedávno streamovací platforma vydala kontroverzní čtvrtou sérii eriálu, která vykresluje vztah mezi princem Charlesem a princeznou Dianou. Tato skutečnost vytvořila předpoklad, že by královský pár chtěl mít nějaký vliv na předváděný obsah seriálu.

Na základě jejich smlouvy s Netflixem však Sussexové nemají žádnou kontrolu nad obsahem v nadcházejících sériích seriálu Koruna.

Zdroj v Netflixu totiž The Sun uvedl, že Meghan a Harry nebudou konzultováni ohledně uvádění pořadů, které mohou být považovány za „protikrálovské nebo mají negativní konotace ve vztahu k jejich širší rodině a přátelům“. Čtvrtá série Koruny například čelila obrovskému odporu některých královských fanoušků a komentátorů, kteří obvinili seriál, že ve své interpretaci královské historie používá „hodně výmyslů“.

Zdroj Netflixu také dodal, že streamovací obr si užil „poměrně snadné vyjednávání se Sussexovými, protože byl mnohem více znepokojen svým vlastním obrazem a myšlenkami než tím, co jiného bylo promítáno na Netflixu“.

Podle zdroje však seriál Koruna byl zmíněn během vyjednávání dohody se Sussexovými.

„Téma Koruny bylo diskutováno, ale Netflix vždy pevně trval na tom, že jakékoliv úpravy tohoto pořadu přenechají režiséru Leftbankovi a tvůrci seriálu Peteru Morganovi, pokud nejde o právní záležitost, jakýkoliv zásah ze strany někoho jiného je vyloučen,“ řekl zdroj.