V Německu chtějí zařídit „věznici“ pro narušitele karantény

Pro tyto účely se hodlá přizpůsobit středisko pro příjem uprchlíků postavené v roce 2017 v Drážďanech. Jak napsal deník, na jaře roku 2020 ministryně zdravotnictví Saska Petra Köppingová navrhla posílat narušitele karantény do psychiatrických nemocnic. Těchto plánů se ale vzdali stejně jako myšlenky o jejich umísťování do hotelů nebo nemocnic.

Nebylo oznámeno, jaké budou podmínky a cena ubytování v novém ústavu. Jeho území bude však oploceno a bude ho střežit policie.

Na ministerstvu sociální ochrany deníku potvrdili plány přizpůsobit středisko. Přitom „nucené ubytování“ může hrozit lidem, kteří opakovaně porušili karanténu.

„Jednání bude postupné: důrazná výtka, pokuta a soudní usnesení,“ oznámili na ministerstvu.

Žalobu má soudu podávat ministerstvo zdravotnictví. Podobné precedenty v Sasku zatím nebyly zaznamenány, úřady se na to ale chtějí připravit. Počet zjištěných případů nakažení koronavirem nového typu činí v Německu 2 000 958. Vyplývá to z informací Ústavu Roberta Kocha, který patří do struktury Ministerstva zdravotnictví SRN a vede statistiku nemocnosti covidem-19 v zemi.

Celonárodní lockdown byl v SRN zaveden 2. listopadu minulého roku, a od 16. prosince byla opatření zpřísněna – byly zavřeny všechny instituce, kromě prodejen potravin, menších drogerií, lékáren, optik, bank, novinových stánků, poštovních úřadů, prodejen chovatelských potřeb a zdravotnických ústavů. Nyní v zemi platí také dodatečná omezení – mj. školáci se budou učit dálkově až do konce ledna, setkání jsou dovolena ve složení jedné domácnosti plus jeden člověk. V regionech s vysokou dynamikou nemocnosti se nesmí obyvatelé vzdalovat od svých domovů bez vážných důvodů na více než 15 kilometrů. Osoby přijíždějící z regionů, které jsou nebezpečné z hlediska šíření pandemie, musí po příjezdu do Německa absolvovat dvojitý test na covid-19.

Vedoucí úřadu kancléřky SRN Helge Braun pohrozil prodloužením lockdownu v případě neplnění zkoordinovaných opatření spolkovými zeměmi do 31. ledna. Dne 7. ledna to uvedl tabloid Bild.