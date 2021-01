Lékař odhalil, jak zelenina a ovoce ovlivňují imunitu

Askorbátoxidázy je mnoho zejména v okurkách a cuketách, obsahují ji ve značném množství také například květáky, vinné hrozny a jablka. Neznamená to však, že konzumace těchto potravin může být nebezpečná, vysvětlil lékař.

Askorbátoxidáza „je obviňována“ z toho, že inaktivuje vitamin C, podle slov lékaře je ale toto „obvinění“ přehnané.

„Ve skutečnosti ovoce a zelenina s velkým obsahem askorbátoxidázy velmi málo ovlivňují rozklad vitaminu C. K tomu sice dochází, ale za prvé při mnoha způsobech úpravy se tento ferment ničí, za druhé má jen velmi malý vliv na procesy v organismu,“ řekl ve vysílání rozhlasu Sputnik Andrej Bobrovskij.

Spotřeba ovoce a zeleniny obsahujících askorbatoxidázu nemůže vést k nedostatku vitaminu C, tvrdí vědec.

„Dnešní člověk má jen málokdy nedostatek vitaminu C. Má ho například člověk, který vůbec nejí zeleninu a ovoce. Podobných lidí je málo, nedostatek vitaminu C u nich bude spojen nikoli s tím, že spotřebují mnoho potravin s askorbátoxidázou, ale spíše s tím, že spotřebují velmi málo potravin s vitaminem C,“ podotkl Andrej Bobrovskij.

Nový způsob, jak upevnit imunitu

Lékař otolaryngolog nejvyšší kategorie, kandidát lékařských věd Vladimir Zajcev v rozhovoru pro Sputnik promluvil o tom, proč je třeba otužovat hrdlo, zejména v době pandemie.

Viry a bakterie pronikají do našeho organismu horními cestami dýchacími, mj. hltanem. V hltanu musí projít lymfoepitelovým prstencem, který tvoří mandle nosní, adenoidy, mandle jazyková a torus tubarius. Je-li tam imunita dobrá, každá infekce bude v tomto prstenci zneškodněna, podotkl Zajcev.

Doporučil zocelovat hrdlo, mj. pomocí takzvané skandinávské metodiky.

„Vezmeme si dle chuti šťávu mangovou, pomerančovou, citrónovou nebo grapefruitovou. Můžeme použít také čerstvou vymačkanou šťávu. Všechno záleží na tom, jakou máte kyselost a na co máte chuť. Nalijeme šťávu do formiček a dáme do ledničky. Poté, co šťáva zamrzne, bereme si občas tyto malé kostky ledu a cucáme je. Citrusy obsahují velké množství vitaminu C, který upevňuje sliznici, a led otužuje zadní stěnu hltanu, naše lymfoidní tkanivo,“ vysvětlil lékař.

Tuto proceduru je třeba opakovat pravidelně, až dvakrát denně, kostka ledu má být o průměru maximálně 5 centimetrů. Stačí jedna kostka.

Pro otužování hrdla doporučuje lékař také procházky v zimě, přičemž máte dýchat chladný vzduch jak nosem, tak i ústy. To také bude mít příznivý účinek a pomůže zabránit bakteriální a virové, mj. i koronavirové infekci.

Všechny tyto způsoby se ale nehodí pro ty, kdo trpí subatrofií a atrofií zadní stěny hltanu, kdy je sliznice velmi vysušená. Nedoporučuje se to také při zánětech horních cest dýchacích a infekčních nemocech, varoval Zajcev.