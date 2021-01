Přes 200 tisíc Argentinců již bylo naočkováno ruskou vakcínou Sputnik V

„Dnes v 6 hodin ráno počet očkovaných občanů přesáhl 200 tisíc lidí - ve 24 jurisdikcích bylo vyočkováno 200 759 dávek,“ prozradila dotyčná novinářům.

Zmiňme, že prvních 300 tisíc dávek vakcíny, které do Argentiny dorazily na konci prosince 2020, je určeno lékařům ve věku 18 až 59 let. Očkování proti koronaviru v zemi začalo konkrétně v úterý 29. prosince, kdy byla vakcína dodána do všech provincií země.

Ruská vakcína proti covidu-19

Nyní se však objevily informace o tom, že v sobotu letadlo přiveze do Argentiny dalších 300 000 dávek druhé složky

Dne 11. srpna Rusko jako první země na světě zaregistrovalo vakcínu proti covidu-19 vyvinutou v Ústavu epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji ve spolupráci s Ruským fondem přímých investic a Ministerstvem obrany. Vakcína dostala název Sputnik V.

Bezpečnost vakcíny byla potvrzena ve studii, která se skládala ze dvou fází a zahrnovala 38 dobrovolníků. Bylo zjištěno, že všichni ti, kteří vakcínu dostali, si vyvinuli imunitu vůči infekci. Ředitel Ústavu N. F. Gamaleji Alexandr Ginzburg uvedl, že používání vakcíny mezi občany bude povoleno po třetí fázi výzkumu přípravku.

O vakcínu už projevilo zájem hodně jiných zemí, podle ruského ministra zdravotnictví musí být však nejdříve vyrobeno dost dávek pro vnitřní trh. Jako první získají možnost naočkovat se ti, kdo pracují s nemocnými covidem-19 a lidmi z rizikových skupin. Hromadné očkování v Rusku začalo ve druhém prosincovém týdnu.

Podle informací ze Státního rejstříku léčiv se přípravek vyrábí v podobě roztoku pro nitrosvalovou aplikaci. Očkování se plánuje provádět ve dvou etapách: nejdříve složkou I a o tři týdny později složkou II.

Jak oznámili na ruském ministerstvu zdravotnictví, toto dvojnásobné schéma umožní vytvořit dlouhodobouaž na dva roky.

Uveďme, že účinnost tohoto přípravku je vyšší než 90 % a že vakcína poskytuje plnou ochranu před závažnými případy koronaviru. Cena této vakcíny je nižší než 10 amerických dolarů za injekci, což ji činí celosvětově dostupnou .V současné chvíli bylo Sputnikem V naočkováno již více než 1,5 milionu lidí.