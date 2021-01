Rusko vyvinulo test, který je schopen odhalit „britský“ kmen koronaviru

Ruská federace vyvinula test, který je schopen odhalit „britský“ kmen koronaviru. Uvádí se, že daný testovací systém na odhalení tohoto kmene covidu-19 bude brzy odeslán k registraci. Uvedl to Vasilij Akimkin, vedoucí Výzkumného ústavu pro epidemiologii Rospotrebnadzoru.

Dotyčný následně poskytl bližší informace ohledně vývoje zmíněného testu.

„Naši kolegové v prakticky co nejkratším čase během novoročních svátků připravili sadu primerů a sond, objednali je a dostali je. Tento virus se vyznačuje především tím, že je podle publikací nakažlivější a vyznačuje se vyšší virovou zátěží… Včera jsme dostali skutečnou pozitivní odpověď od RNA skutečného viru, což nám dnes umožňuje detekovat virus s britskou mutací a bez této mutace. V blízké době bude tento testovací systém odeslán k registraci,“ uvedl Akimkin na schůzce vicepremiérky Taťjany Golikové s epidemiology.

Test, který odhalí nákazu již za hodinu

„Náš ústav společně s odborníky z jiných ústavů prakticky vyvinuli a vyzkoušeli test založený na smyčkové izotermické amplifikaci, který umožňuje zkrátit dobu zkoumání až 3-4krát. Co se týče jeho citlivosti a specifičnosti, není v ničem horší než klasické PCR testy. Otestovaly jej naše instituty, a to s pozitivním hodnocením. Doba pro určení nemoci bude od 60 do 90 minut,“ uvedl Akimkin.

Britská mutace koronaviru a další

Kromě toho se objevily informace o tom, že v Rusku vytvořili také, který dokáže zjistit koronavirus již za 60-90 minut. Na tomto objevu se opět podílel Výzkumný ústav pro epidemiologii Rospotrebnadzoru, jak uvedl Akimkin.

V polovině prosince byla ve Velké Británii identifikována nová mutace koronaviru SARS-CoV-2. Poradní výbor Spojeného království pro nové a vznikající respirační virové hrozby později potvrdil, že varianta koronaviru, identifikovaná v zemi, se šíří rychleji a vyžaduje od populace ještě větší opatrnost.

Ačkoli nová varianta viru může být podle předběžných odhadů o 70 % nakažlivější než v případě „obyčejné“, zatím nic nenasvědčuje tomu, že je nebezpečnější z hlediska počtu úmrtí nebo hospitalizací.

Kromě britské mutace se však objevily i další, nové kmeny covidu-19. Další mutace, kmen 501.V2, byla poprvé identifikována v Jiahoafrické republice, a to v říjnu loňského roku. Podle Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) je tento virus dominantní formou koronaviru v Jihoafrické republice. Předběžné studie ukázaly, že tento kmen, stejně jako kmen nalezený ve Velké Británii, je nakažlivější, ale dosud neexistují důkazy o tom, že by ovlivňoval závažnost onemocnění.

Také odborníci z japonského Národního institutu infekčních nemocí uvedli, že identifikovali novou mutaci koronaviru, odlišnou od těch, které se šíří ve Velké Británii nebo v Jihoafrické republice (JAR). Nový kmen koronaviru byl zjištěn u čtyř lidí, kteří přijeli 2. ledna z Brazílie.

Nedávno jsme navíc informovali tom, že vědci z Univerzity Ohio v USA objevili dva nové kmeny koronaviru. První z nich se podobá tomu britskému, druhý činí virus nakažlivějším.

Koronavirus ve světě

Zmiňme, že Světová zdravotnická organizace (WHO) ohlásila světovou pandemii dne 11. března, tedy zhruba tři měsíce poté, co byly ve Wu-chanu zaznamenány první případy nákazy koronavirem. Podle odborníků WHO všechny dostupné informace nasvědčují, že virus má zvířecí původ a rozšířil se z netopýra na člověka.

V současnosti bylo ve světě zaznamenáno přes 93,9 milionů případů koronaviru. Nejhůře jsou na tom Spojené státy s více než 23,9 miliony případů. Následuje Indie s 10,5 miliony, Brazílie s více než 8,3 miliony a Rusko s více než 3,5 miliony pozitivních případů. Kvůli covidu-19 celkem zemřelo přes dva miliony lidí.