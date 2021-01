Jak na dokonale uvařené těstoviny? Naučte se těchto pár jednoduchých triků

Těstoviny patří k jedněm z nejjednodušších jídel. Nejen, že je jejich příprava poměrně rychlá, ale také je tato surovina velmi chutná a sytá. I přesto se však lidé při jejich vaření dopouští hned několika chyb, varují šéfkuchaři. My však víme, jak je dokonale připravit – stačí jen dodržovat optimální postup a vyvarovat se zbytečných chyb.

Tipy & triky na dokonalé těstoviny

I když se někteří domnívají, že těstoviny se jen hodí do vroucí vody, a tím celá práce končí, není tomu tak. Při vaření je totiž zapotřebí dodržet několik důležitých zásad. Tady jsou:

1. Vždy vybírejte kvalitní těstoviny. Poznáte to tak, že je těstovina na omak drsná.

2. Pro přípravu těstovin zvolte velký hrnec s vodou a dostatek soli. Sůl však přidejte do vody až bude vřít.

3. Při vaření těstovin nepoužívejte poklici.

4. Důležité je také to, abyste těstoviny během vaření několikrát promíchali.

5. Častou chybou je i to, že lidé těstoviny po uvaření proplachují studenou vodou. Tomu se ale vyvarujte.

6. Nikdy také při vaření těstovin nepřidávejte do vody olej.

7. Nezapomínejte na to, že nejlepším způsobem, jak zjistit, zda jsou těstoviny uvařené, je to, že je ochutnáte.

Za zmínku stojí také další chyby. Dbejte především na to, že jakmile jsou těstoviny uvařené, musíte je vyjmout z vody. Pokud by se tak nestalo, těstoviny by se převařily a změnily by svou konzistenci.

Zároveň je dobré mít na paměti, že vodu z těstovin není dobré vylévat do dřezu. Těstoviny byste totiž měli scedit přímo nad nádobou a „vodu z těstovin“ si nechejte. Tento „odvar“ můžete následně použít k zahuštění omáček nebo jiných pokrmů – obsahuje totiž velké množství škrobu.

Skvělým tipem je i to, když malou naběračku odvaru přidáte do hrnce a následně do něj vložíte i těstoviny. Díky tomu pokrm zůstane déle teplý a bude mít i lepší chuť.

Za správně uvařené těstoviny se považuje al dente. Tímto způsobem se pyšní hlavně jižní část Itálie a není žádným tajemstvím, že Češi tomuto způsobu příliš neholdují. Tento způsob přípravy má však jednu výhodu – zajišťuje především to, že napůl syrové těstoviny se tráví mnohem déle, a proto lépe zaženou pocit hladu. Dobrý tipem je také vložit takto uvařené těstoviny do horké omáčky a vše zavřít poklicí. Díky tomu docílíme toho, že se omáčka krásně vsákne do těstovin, které sice změknou, ale nebudou rozvařené.

Proč jíst těstoviny?

V neposlední řadě uveďme, proč je dobré zařadit těstoviny do svého jídelníčku. Tato surovina je totiž nejen bohatá na sacharidy, ale těstoviny zároveň uvolňují energii ze získané potraviny postupně. I proto je dobré používat je během dietního režimu.

Velkou výhodou těstovin je i to, že jsou velmi chutné a celosvětově dost oblíbené. Jejich příprava nezabere moc času a je vcelku snadná. Navíc se těstoviny hodí jako příloha k hlavním jídlům, ale také mohou být využity i ve sladké či slané kombinaci, a také do salátů.