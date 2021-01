Americký ministr zdravotnictví rezignoval na svou funkci, informují média

Americký ministr zdravotnictví Alex Azar rezignoval na svou funkci, ale bude pracovat až do konce svého funkčního období, uvádí televizní kanál CNN.

Podle jeho údajů se Azar odvolal na nepokoje ze 6. ledna, které již přesvědčily tři členy kabinetu Donalda Trumpa, aby rezignovali.

Azarova rezignace je symbolická a nemá žádné praktické důsledky, protože on bude pracovat do 20. ledna, kdy by musel tak jako tak složit funkci. Kabinet tradičně rezignuje společně s prezidentem, jehož funkční období končí.

Na svou funkci již rezignovala ministryně školství Betsy DeVosová, dále ministryně dopravy Elaine Chaová, a také Chad Wolf, vykonávající funkci ministra vnitřní bezpečnosti.

Útok na Kapitol

6. ledna se dav stoupenců amerického prezidenta Donalda Trumpa vydal na protestní shromáždění a dostal se do Kapitolu. Protestující požadovali přepočítání hlasů prezidentských voleb, které vyhrál Trumpův soupeř demokrat Joe Biden s poměrem volitelských hlasů 306 ku 232. Přestože několik senátorů a kolem 100 členů Sněmovny reprezentantů vzneslo námitky, nebylo to dostačující k tomu, aby zabránili Kongresu USA schválit výsledky voleb.

Nepokoje ve Washingtonu zavinily smrt minimálně pěti lidí. Bylo také oznámeno, že nejméně desítka policistů se podrobila vyšetřování.

Dříve jsme psali o tom, že Donald Trump v rozhovoru s lídrem republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthy přiznal, že nese „nějakou vinu“ za nepokoje ve Washingtonu, ke kterým došlo minulý týden.

S informacemi přišla televizní stanice Fox News s odkazem na informované zdroje.

Dva zdroje televizní stanici oznámili, že McCarthy „zopakoval“ mysli Trumpa během pondělního televizního rozhovoru mezi republikány ve Sněmovně reprezentantů. Sám McCarthy během telefonního rozhovoru také „souhlasil s tím, že Trump nese vinu za nepokoje“.