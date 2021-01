Pompeo spojuje vznik covidu-19 s čínskými laboratořemi

Pompeo adresoval své poselství inspektorům Světové zdravotnické organizace, kteří přicestovali do Číny tento týden, aby vyšetřili příčiny pandemie koronaviru.

„Úřady USA oznamují dnes novou informaci o činnosti ve státních čínských laboratořích v roce 2019,“ uvádí se v Pompeově písemném prohlášení. Podle jeho slov mají USA mj. důvody k předpokladu, že několik pracovníků ústavu virologie ve Wu-chanu onemocnělo už v létě 2019, tedy před prvním zaregistrovaným případem onemocnění covidem-19.

Podotýká kromě toho, že minimálně od roku 2016 zkoumali v ústavu netopýří koronavirus RaTG13, který je ve více než 96 % identický covidu-19. Podle jeho slov ústav neinformoval o možných „experimentech týkajících se zvýšení nakažlivosti nebo smrtelnosti“ viru. Pompeo také tvrdí, že ústav virologie je spojen s vojenskými výzkumy. „Nehledě na to, že se ústav virologie ve Wu-chanu prezentuje jako civilní, spolupracoval v publikacích a v tajných projektech s čínskou armádou“, uvádí se Pompeově prohlášení.

„Pandemii covidu-19 bylo možné zabránit. Každá zodpovědná země by pozvala nejlepší světové zdravotníky do Wu-chanu během několika dnů po prvních onemocněních,“ prohlásil Pompeo. Znovu vyzval, aby byl expertům WHO zajištěn přístup ke všem objektům, k informaci z laboratoří a k jejich zaměstnancům, a také k očitým svědkům a autorům stížností.

USA vyslovily již dříve podezření, že koronavirus může pocházet z čínských laboratoří, svá slova však ničím nepotvrdily. Nynější prohlášení Mikea Pompea rovněž nebyla podložena dokumenty. Čína tato obvinění odmítá.

Pompeo obvinil Čínu z maření činnosti WHO a z neúčinnosti vakcíny

V polovině prosince ministr zahraničí USA obvinil Čínu z kladení překážek činnosti WHO a z toho, že účinnost vakcín vyvíjených v ČLR nebyla potvrzena.

„Komunistická strana Číny šíří i nadále dezinformaci o viru a vytváří překážky WHO ve vyšetřování jeho vzniku a šíření. Prosazuje také vakcíny, o jejichž bezpečnosti a účinnosti chybí důležitá informace kvůli úplnému ignorování zásady transparentnosti a odpovědnosti při velmi závažných zkouškách. Oba tyto postupy ohrožují bezpečnost občanů Číny a celého světa,“ uvádí se v Pompeově prohlášení.

Prohlásil přitom, že v boji s koronavirem zvítězí „USA a jiné svobodné země, jako jsou Německo a Velká Británie“.