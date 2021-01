„Bude to děsivý precedent.” Kate Middletonová může přijít o královský titul kvůli princi Charlesi a jeho manželce

Historička Marlene Koenigová uvedla důvod, proč Kate Middletonová, manželka následníka trůnu prince Williama, se nemusí nikdy stát královnou manželkou. I když je to v rozporu s tradicemi, může k tomu dojít v případě, pokud se Camilla, manželka prince Charlese, zřekne titulu královna manželka poté, co Charles zdědí po své matce britský trůn.

Charles, princ z Walesu, je nyní prvním v následnickém pořadí v britské královské rodině. I když zdaleka ne všichni Britové jsou spokojeni s osobností možného budoucího panovníka kvůli kontroverzním stránkám jeho osobního života, je to spíš jeho současná manželka Camilla, vévodkyně z Cornwallu, kdo může způsobit určité komplikace Kate Middletonové.

Dilema pro Kate

Camilla, která je druhou manželkou prince Charlese, kdysi prohlásila, že si možná nebude činit nárok na titul královna manželka poté, co se Charles stane britským králem. Bude jí totiž stačit použití titulu princezna manželka. Možným důvodem postoje vévodkyně z Cornwallu je to, že značná část veřejnosti má odmítavý postoj vůči tomu, aby Camilla tento titul používala. Stejně to bylo i v případě, když se Camilla stala princeznou z Walesu poté, co se provdala za prince Charlese. Vzhledem k tomu, že obdobný titul měla princezna Diana , předchozí choť Charlese, Camilla se rozhodla tento titul nepoužívat, a to právě i kvůli veřejnému mínění.

Jenže možné zřeknutí se královského titulu ze strany Camilly bude v protikladu s britskými tradicemi. Nikdy totiž v dějinách britské monarchie manželka krále nepoužívala titul princezna manželka, který logicky náleží jen choti prince, nikoliv manželce monarchy. Podle historičky Marlene Koenigové takový krok ze strany vévodkyně z Cornwallu bude znamenat dilema či výzvu i pro Kate Middletonovou, manželku prince Williama.

Připomínáme, že princ William je v pořadí následnictví britského trůnu třetí, což znamená, že v případě jeho korunovace se Catherine Middletonová v budoucnu také stane královnou manželkou. Koenigová tvrdí, že to bude docela kontroverzní precedent, jestli se Kate ujme tohoto titulu poté, co Camilla toto privilegium odmítne.

„Mně osobně to připadá komické. Já si myslím, že to bude děsivý precedent, protože pokud se Camilla stane princeznou manželkou, tak proč by Kate v budoucnu měla mít titul královna manželka?” ptá se Koenigová.

Dále historička podotýká, že ve skutečnosti není žádná překážka k tomu, aby Camilla mohla přijmout titul královna manželka. Kromě toho, že to je součást tradice, samotná vévodkyně z Cornwallu během těchto let prokázala svou slušnost a oddanost královské rodině a v plné míře si zasloužila stát se královnou chotí.