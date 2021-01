Astronomové poprvé zaznamenali zvlněný ohyb naší Galaxie

Mléčná dráha je tradičně považována za plochý disk obíhající kolem svého středu. Astronomové zároveň vědí, že mnoho spirálních galaxií - 50–70 procent z jejich celkového počtu - má ve skutečnosti mírný ohyb, jako například bramborové lupínky nebo vinylová deska, která příliš dlouho ležela na slunci.

Vzhledem k tomu, že nemáme možnost dívat se na Mléčnou dráhu zvenčí, vědci dosud nebyli schopni pochopit, má-li naše Galaxie podobný ohyb.

Vědci z projektu SDSS - Sloan Digital Celestial Survey - se rozhodli sledovat ohyb pečlivým studiem polohy a pohybu hvězd v Mléčné dráze. Výsledky ukázaly nejen to, že disk galaxie je zakřivený, ale také to, že se ohyb galaxie mění jednou za 440 milionů let.

„Představte si, že jste na tribuně stadionu na fotbalovém zápase a dav začne dělat vlnu,“ uvádí tisková zpráva Univerzity Johnse Hopkinse slova hlavního autora Xinluna Chenga, astronoma z Univerzity ve Virginii. Děláte pouze to, že vstáváte a sedáte si, ale vzniká dojem, že vlna prochází kolem stadionu. Totéž platí o galaktickém zakřivení - hvězdy se pohybují pouze nahoru a dolů, ale vlna se šíří po celé Galaxii.“

Ve své studii vědci použili vysoce přesný infračervený spektrograf z observatoře APOGEE (Apache Point Galactic Evolution Experiment), která je součástí projektu SDSS. Během své desetileté existence pozoroval APOGEE pohyb statisíců hvězd v Mléčné dráze. Dělá to tak, že sbírá spektra - měření hvězdného světla rozděleného na jednotlivé vlnové délky, stejně jako hranol štěpí světlo na duhu barev.

„Spektra APOGEE poskytují informace o chemickém složení a pohybu jednotlivých hvězd,“ vysvětluje spoluautor výzkumu, doktor Borja Anguiano z Univerzity ve Virginii. „To nám umožňuje rozdělit je do skupin a sledovat ohyb v rámci každé skupiny zvlášť.“

Samotná spektra však nestačí k odhadu ohybu, uvádějí vědci. Sledování galaktického zakřivení vyžaduje mimořádně přesné měření hvězdných vzdáleností. Aby získali tyto vzdálenosti, vědci použili údaje z družice Gaia Evropské kosmické agentury (ESA), která vypočítává vzdálenosti k milionům hvězd měřením drobných vln tam a zpět ve směru hvězdy, když Země a družice obíhají kolem Slunce.

Kombinací údajů z APOGEE a Gaia vytvořili autoři kompletní 3D mapy hvězd Mléčné dráhy s podrobnými informacemi o poloze, rychlosti a chemickém složení každé hvězdy.

Analýza ukázala, že deformace způsobená vlnou procházející Mléčnou dráhou nutí jednotlivé hvězdy pohybovat se nahoru a dolů vzhledem k rovině galaxie. Autoři změřili rychlost a rozsah této vlny, která podle vědců vznikla v důsledku interakce se satelitní galaxií. Deformace, což je gravitační vlnění, se nadále pohybuje napříč galaxií a vytváří vlnu.

„Náš model předpokládá, že došlo k setkání se satelitní galaxií asi před třemi miliardami let. Pro galaktické astronomy je to relativně nedávná událost,“ říká Cheng.

Vědci odhadují, že za přibližně čtyři miliardy let se Mléčná dráha srazí s jinou galaxií - Andromedou, což opět změní její tvar.