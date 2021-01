Tohle by měl vědět každý milovník kávy! Jak poznáte, kolik šálků si můžete opravdu dovolit?

Pití kávy je nezbytnou součástí života mnohých lidí. Konzumace tohoto nápoje má řadu výhod, včetně těch zdravotních. Má to však i své meze. Nadměrná spotřeba kofeinu totiž může postupně vést ke zdravotním potížím, aniž byste si toho včas všimli. Internetový portál Aazdraví.cz shrnul hlavní symptomy, jež svědčí o nadbytečném pití kofeinových nápojů.

Všichni víme, že nadměrná konzumace kávy škodí našemu zdraví, často ale netušíme, kde je ta doporučená hranice. Podle některých odborníků průměrné a bezpečné množství kofeinu během dne činí zhruba 40 miligramů. V každém jednotlivém případě se to ale samozřejmě liší. Pro ty, kteří si nemohou či nechtějí představit svůj každodenní život bez podmanivé chuti kávy, autoři portálu Aazdraví.cz připravili seznam příznaků, podle nichž je možné poznat, zda ve vašem případě nedochází k předávkování se kofeinem.

Jedním z takových příznaků jsou pocity úzkosti a deprese. Při nadbytečné konzumaci kofeinových nápojů se človek postupem času může dostat do nestabilního psychologického stavu. Ti, co dlouhodobé příznaky deprese už mají, by měli zvážit, zda nebude lepší vzdát se kofeinu.

Problémy se spánkem jsou dalším argumentem, proč si raději odpustit kávu ve večerních hodinách. Autoři zmíněného článku zdůrazňují, že vliv kofeinu na váš organismus trvá přibližně pět hodin poté, co si dáte kofeinový nápoj. Pokud se nezbavíte zvyku pít kávu na konci dne, riskujete, že přijdete o zdravý spánek.

Pokud máte zvýšený srdeční tep, může to znamenat, že jste již dávno překročili doporučenou hranici při spotřebě kofeinu. Důvodem tohoto symptomu může být i nadměrná či pravidelná konzumace alkoholických nápojů a kouření, což samozřejmě také nepřispívá ke zlepšení vašeho zdraví.

I bolest hlavy se uvádí jako možný dlouhodobý nepříznivý důsledek nadměrné spotřeby kávy, s nímž se můžete setkat v důsledku závislosti na kofeinu. Bolení hlavy totiž může být abstinenčním příznakem, když se pokusíte snížit množství kofeinových nápojů.

Různé příznaky nervozity, jako například třes, také mohou svědčit o tom, že pijete až příliš kávy. Pokud si uvědomujete, že jste závislí na kofeinu a že se nemůžete této závislosti zbavit sami, doporučujeme vám obrátit se na lékaře.

Nebezpečné následky míchání alkoholu s kofeinem

Kombinace alkoholu s nápoji obsahujícími kofein je nebezpečná a může vést k selhání srdečního rytmu, řekla Oksana Drapkina, specialistka na terapii a všeobecnou lékařskou praxi ministerstva zdravotnictví.

Za prvé, lékařka zdůraznila, že je důležitá umírněnost, zejména při pití alkoholu. Doporučila střídat alkoholické nápoje s nealkoholickými a s občerstvením.

Nejlepší volbou přitom budou potraviny s vysokým obsahem bílkovin – sýr a maso.

„Pokud mícháte energetické nápoje s kofeinem a alkoholem, je to nebezpečné. Může to vést k selhání srdečního rytmu,“ citovala odbornici televizní stanice Zvezda.

Kromě toho může pití alkoholu spolu s užívám léků zvýšit nebo změnit jejich účinek a vést k vážným následkům, dodala odbornice.