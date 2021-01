Trumpův advokát vysvětlil podrobnosti případu impeachmentu

Osobní právník Donalda Trumpa Rudy Giuliani řekl televiznímu kanálu ABC News, že patří do týmu obhajoby prezidenta v případě obžaloby a vysvětlil, co budou dělat právníci.

„Já jsem zapojen teď. <...> To je to, na čem pracuji,“ citovala ho televizní stanice.

Advokát vysvětlil, že v rámci obhajoby předloží důkazy o podvodu v prezidentských volbách. Podle něj Trumpovi odpůrci považují jeho prohlášení o podvodu za podněcování k násilí, ale pokud se podaří dokázat, že k podvodu skutečně došlo, stanou se Trumpova slova legitimním hlediskem.

Giuliani uvedl, že existují různé názory na to, jak by měl prezident přistupovat ke svému druhému impeachmentu. Sám právník se domnívá, že by měl proces uzavřít jako nezákonný. „Pokud se rozhodnou předložit případ soudu, měl by obžalobu odmítnout jako zcela nezákonnou. Toto je jediný impeachment, která proběhl za jak dlouho - dva dny, tři?“ řekl.

Advokát se domnívá, že takové rozhodnutí vytvoří precedens, když Kongres dokáže během dvou dnů vyhlásit impeachment komukoliv a z jakékoliv důvodu.

Giuliani zdůraznil, že Trumpova slova by neměla být považována za podněcování k násilí, kromě jiného i proto, že mezi prezidentovým projevem a nepokoji uplynula nějaká doba, zatímco podněcování je pobídkou k okamžitému jednání.

„Lidé musí vyběhnout uprostřed projevu, utíkat přímo ke Kapitolu. To je v podstatě podněcování,“ vysvětlil.

Giuliani zároveň nevyloučil, že by Trump mohl svědčit v průběhu řízení.

Co se týče možnosti, že současný prezident udělí sám sobě milost, bylo by to podle slov advokáta zcela oprávněné, protože „ústava neomezuje, komu můžeme udělit milost“.

Útok na Kapitol

6. ledna se dav stoupenců amerického prezidenta Donalda Trumpa vydal na protestní shromáždění a dostal se do Kapitolu. Protestující požadovali přepočítání hlasů prezidentských voleb, které vyhrál Trumpův soupeř demokrat Joe Biden s poměrem volitelských hlasů 306 ku 232. Přestože několik senátorů a kolem 100 členů Sněmovny reprezentantů vzneslo námitky, nebylo to dostačující k tomu, aby zabránili Kongresu USA schválit výsledky voleb.

Nepokoje ve Washingtonu zavinily smrt minimálně pěti lidí. Bylo také oznámeno, že nejméně desítka policistů se podrobila vyšetřování.

Dříve jsme psali o tom, že Donald Trump v rozhovoru s lídrem republikánů ve Sněmovně reprezentantů Kevinem McCarthy přiznal, že nese „nějakou vinu“ za nepokoje ve Washingtonu, ke kterým došlo minulý týden.

S informacemi přišla televizní stanice Fox News s odkazem na informované zdroje.

Dva zdroje televizní stanici oznámili, že McCarthy „zopakoval“ mysli Trumpa během pondělního televizního rozhovoru mezi republikány ve Sněmovně reprezentantů. Sám McCarthy během telefonního rozhovoru také „souhlasil s tím, že Trump nese vinu za nepokoje“.