Le Figaro: Nehledě na výzvy WHO se bohaté země zdráhají poskytovat vakcínu chudým

Úředníci WHO vyzývají bohatší země, aby se podělily o vakcíny s chudými prostřednictvím systému Covax, avšak navzdory tomu patří téměř všechny země, v nichž byla zahájena vakcinace, k dost bohatým. Le Figaro píše, že podle odhadu expertů bude asi pětina obyvatel planety muset počkat na vakcínu do roku 2022.

Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval již v prosinci bohaté země, aby netlačily chudobnější státy dolů v závodu o vakcínu proti covidu-19. I nadále kritizuje „vakcínový nacionalismus“, který se šíří světem, píše Le Figaro.

WHO vyzývá k rozdělení vakcín na základě mechanismu Covax, tedy centralizovaný nákup vakcíny. Experti to však označují za utopii s ohledem na rozsah krize, omezenou výrobu, tlak veřejného mínění a obrovské finanční výdaje. Bylo předem jasné, že bohaté země mohou koupit vakcínu, když ještě ani není prokázána její účinnost, ale šéfové Covax to nemohli riskovat.

Tudíž z 42 zemí, které zahájily vakcinaci, patří 36 k bohatým, ostatních 6 ke středně bohatým. Autoři příspěvku dospěli k názoru, že mezi výzvami organizace a reálným stavem věcí je obrovský rozdíl. Ostatně, většina bohatých zemí poskytuje Covaxu peníze a bezplatně se dělí o svoji vakcínu.

Cílem je dnes to, aby 2 miliardy dávek vakcíny byly rozděleny mezi 92 nejchudobnějších států všech světadílů, aby 20 % jejich obyvatel bylo do konce letošního roku naočkováno. WHO počítá s první tranší již v prvním čtvrtletí, aby již dnes byla naočkována 3 % obyvatel. Dopravu vakcíny se chystá zajistit UNICEF.

WHO ujišťuje, že vakcína bude rozdělena stejným dílem mezi všechny členské státy. Experti si však stěžují na nedostatek průhlednosti v této otázce. Navíc jsou členy daného programu jak vyloženě chudé země, tak ty, které mají vakcínu, ale v nedostatečném množství, jako třeba Japonsko. Není jasné, jestli bude k tomuto faktoru přihlédnuto.

Jistě však bude přihlédnuto k takovému faktoru, jako je existence možnosti dalšího přemístění a použití vakcíny, aby se nepokazila. Dnes těmto požadavkům vyhovuje asi desítka zemí.

V některých státech již vznikla kritická situace. Ukrajina musela zavřít školy, ale vakcínu dostane až koncem března, nebo dokonce na začátku dubna. Některé státy v této pozici začaly souběžně s účastí v Covaxu uzavírat přímé smlouvy s dodavatelskými zeměmi. Například Bolívie má dostat 5,2 milionu dávek ruské vakcíny. Další státy přistoupily na účast v testování vakcíny, jako například Brazílie. Některé uzavírají dohody o její výrobě na vlastním území.

Odborníci se obávají, že v případě takových dvoustranných dohod dodavatel nekontroluje připravenost klienta náležitě zacházet s vakcínou. Kromě toho hovoří o problému odškodnění v případě nežádoucích účinků, pojištění pro případ ztráty nebo krádeže vakcíny. V zásadě neexistuje žádná kontrola průběhu kampaně a identifikace vedlejších účinků, sledování, aby vakcínu dostávaly nejméně chráněné vrstvy obyvatelstva, aby jim bylo připomínáno, že je třeba dostat druhou dávku vakcíny.

Právě všechny tyto aspekty jsou brány v úvahu v programu Covax, píše autor článku. Přitom po takové rozsáhlé vakcinační kampani budou mít nejchudší země nepopiratelné zkušenosti s bojem a prevencí proti epidemiím. Nicméně podle odborníků dostane pětina světové populace vakcínu proti covidu-19 nejdříve v roce 2022, píše Le Figaro.