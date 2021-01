Další velká rána pro prince Harryho: Královna podle všeho nevyhoví jeho žádosti o zachování vojenských titulů

Jak uvedla zpravodajka amerického časopisu US Weekly Christina Garibaldi, královna Alžbeta II. s největší pravděpodobností nesplní prosbu prince Harryho o zachování jeho vojenských titulů. Vévoda ze Sussexu prý „nemůže mít všechno“, obzvlášť poté, co vyšlo najevo, že byl odložen konec dvanáctiměsíčního „megxitu“.

Princ Harry by si velmi rád udržel vojenské tituly i poté, co se vzdal svých královských povinností. Začátkem tohoto týdne korespondentka Vanity Fair Katie Nichollová naznačila, že královna ještě musí potvrdit, zda si princ Harry ponechá svůj vojenský titul či nikoli. Nicméně, novinářka amerického časopisu US Weekly Christina Garibaldi se domnívá, že královna rozhodne proti přání svého vnuka.

„Hodně to souvisí s tím, že Harry si stále velmi přeje udržet své vojenské tituly, což je pro něj opravdu důležité, a to je něco, co chce vyřešit ve svůj prospěch. Ale pokud opustíte královskou rodinu, pravděpodobně nemůžete mít všechno,“ poznamenala Garibaldi.

Garibaldi v rozhlasovém pořadu Royally Us vysvětlila, proč by princ Harry chtěl udržet vazby na královskou rodinu rok poté, co oznámil, že odstupuje od svých povinností.

Moderátorka pořadu Molly Mulshineová dodala: „Myslím, že přijde také den, kdy Harry a Meghan už nebudou tím nejpopulárnějším párem současnosti a budou chtít klidnější život poblíž královské rodiny. To by mohl být důvod, proč chtějí mít ty dveře otevřené.“

Jak uvádí The Sun, princ Harry a Meghan Markle chtějí prodloužit dvanáctiměsíční „megxit“, protože by to vévodům bez problémů umožnilo patronovat nad charitativními organizacemi, ale zároveň by byli považováni za nepracující členy rodiny.

Rok po „megxitu“

Vévoda a vévodkyně ze Sussexu v lednu 2020 způsobily celosvětový rozruch, a tak trochu i senzaci, když oznámili svůj záměr vzdát se královských povinností a stát se „finančně nezávislými“. Stejně tak chtěli rozdělit svůj čas mezi Velkou Británii a Severní Ameriku. Tak se stalo v březnu, kdy se služba na počest Dne Commonwealthu 2020 ve Westminsterském opatství stala poslední akcí, které se pár oficiálně zúčastnil.

Po krátkém pobytu v Kanadě se vévoda a vévodkyně ze Sussexu přestěhovali do rodného státu Meghan, Kalifornie. Stalo se tak krátce před tím, než došlo ke koronavirovému lockdownu.

Během karantény byli oba členové královské rodiny viděni, jak dodávají zásoby zranitelným obyvatelům Los Angeles. Meghan a Harry nyní žijí v Montecitu v okrese Santa Barbara severně od Los Angeles.