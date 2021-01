Alexej Navalnyj byl zadržen policií hned poté, co jeho letadlo přistálo na letišti v Moskvě

Ruský opozičník a bloger Alexej Navalnyj se dnes vrátil z Německa zpět do Ruska. Po svém návratu byl okamžitě zadržen na letišti, uvádí Federální vězeňská služba Ruské federace.

Letadlo s Navalným mělo původně přistát na letišti Vnukovo v Moskvě, a to před půl šestou odpoledne SEČ. Nicméně, kolem šesté hodiny letadlo změnilo cíl a přistálo na letišti Šeremeťjevo.

„Na letišti Šeremeťjevo v Moskvě zadrželi pracovníci pátracího a operačního oddělení Federální vězeňské služby Ruska Alexeje Navalného, který byl odsouzen k podmíněnému trestu a který je od 29. prosince 2020 na seznamu hledaných za opakované porušení zkušební doby,“ uvádí Federální vězeňská služba Ruské federace ve svém prohlášení.

Nejnovější informace hovoří o tom, že další opatření proti Navalnému určí soud. Až do rozhodnutí soudu bude však opozičník ve vazbě, uvedl úřad.

Dle očitých svědků se v příletové hale moskevského letiště Vnukovo, kam měl původně Navalný dorazit, se shromáždilo kolem 300 lidí. Lidé stáli také venku před vchodem do prostoru letiště. Uvádí se, že policisté dav na místě rozháněli a několik desítek přítomných lidé, včetně Navalného spolupracovníků, bylo zatčeno. Poté, co letadlo s Navalným dorazilo na letiště Šeremeťjevo, se lidé na Vnukovu začali pomalu rozcházet. Kromě příznivců se na místě shromáždili ale také odpůrci Navalného.

Připomeňme, že již dříve během tohoto týdne Alexej Navalnyj na sociální síti oznámil, že se do Ruské federace vrátí 17. ledna po svém téměř pětiměsíčnímu pobytu v Německu, kde absolvoval rehabilitaci po údajné otravě bojovou toxickou látkou Novičok.

Stejně tak se dříve objevily zprávy o tom, že moskevské oddělení Federální vězeňské služby sdělilo, že jeho pozornost upoutal článek v časopisu Lancet, psaný na základě materiálu berlínské kliniky Charité. Z uvedeného článku totiž vyplývalo, že Navalnyj byl propuštěn z nemocnice 20. září a již 12. října neměl žádné následky své nemoci. V souvislosti s tím jemu a jeho advokátovi bylo sděleno, že se musí dostavit na inspekci. V případě, že tak neučiní, resort může uplatnit náležitá opatření.

Incident s Navalným

Navalnyj byl hospitalizován 20. srpna v Omsku poté, co se mu cestou z Tomska udělalo v letadle špatně. Na základě výsledků jeho vyšetření omští lékaři určili jako hlavní diagnózu metabolickou poruchu, která způsobila prudkou změnu hladiny cukru v krvi. Zatím není jasné, co to způsobilo, ale podle omských lékařů nebyly v Navalného krvi ani moči nalezeny žádné jedy.

Později byl transportován letadlem do Německa. Poté vláda SRN s odvoláním na vojenské lékaře oznámila, že Navalnyj byl údajně otráven látkou ze skupiny toxických bojových látek Novičok. Kabinet ministrů Spolkové republiky Německo později uvedl, že závěry německých odborníků potvrdily švédské a francouzské laboratoře, přičemž na žádost Berlína provádí OPCW vlastní zkoumání. Kreml v této souvislosti prohlásil, že Berlín neinformoval Moskvu o svých zjištěních, a ruské ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že Rusko čeká odpověď od Německa na oficiální žádost ohledně této situace, neboť během jednoho měsíce Rusko zaslalo Německu tři žádosti o právní pomoc ohledně situace s Navalným, ale nedostalo žádnou odpověď.

Už v den hospitalizace Navalného začala prokuratura a policie provádět prověrky. Orgány SRN dříve nepopíraly, že německá zpravodajská služba měla od 90. let přístup k bojové toxické látce Novičok.