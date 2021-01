Americká nezisková organizace požaduje, aby Apple z nabídky aplikací odstranil messenger Telegram

Americká nezisková organizace Coalition for a Safer Web u soudu žalovala společnost Apple a požadovala odstranění messengeru Telegram z App Store, píše list The Washington Post.

Nezisková organizace Coalition for a Safer Web (Koalice pro bezpečný internet) žádá odstranění ze sociálních sítí textů s extremistickým, podle názoru jejích členů, obsahem. Její šéf je bývalý americký velvyslanec v Maroku Marc Ginsberg. Organizace se domnívá, že Telegram nedokázal zamezit tvrdé diskusi po nepokojích v Kapitolu 6. ledna.

Koalice si postěžovala na to, že Telegram prý šíří zprávy neonacistického a rasistického rázu a informace podněcují k nenávisti. Organizace podala žalobu k Okresnímu soudu v Severní Kalifornii a tvrdí, že Telegram porušuje podobnými publikacemi pravidla pro aplikace Apple.

„Telegram se vyděluje jako šiřitel (výroků s nenávistí), dokonce i ve srovnání s Parler,“ cituje list Ginsbergova slova.

WP ale píše, že vyhlídky žaloby nejsou zatím jasné. Podle novely zákona z roku 1996 O slušnosti zpráv mají internetové sítě velkou „imunitu“ vůči odpovědnosti za větší část zveřejněného obsahu. Rozhodnutí o ponechání Telegramu v seznamu aplikací je chráněno právem Apple na svobodu projevu.

Podobnou žalobu podle advokáta organizace Keitha Altmana hodlají podat také proti společnosti Google.

Britský list The Telegraph dříve napsal, že se Telegram stal druhou nejpopulárnější aplikací v USA poté, co ji začali používat Trumpovi příznivci. Podle listu se to stalo po zablokování účtů Trumpa na Twitteru a Facebooku a po odpojení sociální sítě Parler populární mezi příznivci prezidenta. Zakladatel messengeru Pavel Durov sdělil, že v prvním lednovém týdnu překročil počet aktivních uživatelů Telegramu 500 milionů měsíčně. Noví uživatelé podle jeho slov pocházejí z Asie, Evropy a Latinské Ameriky.

Šestého ledna prezident USA Donald Trump na mítinku před Bílým domem své příznivce vyzval, aby šli ke Kapitolu a „pomohli slabým republikánům“ popřít výsledky voleb, které v tu chvíli měli schválit v Kongresu. Dav Trumpových příznivců zaútočil na Kapitol, vpadl do budovy a zmařil společné zasedání Kongresu, na kterém mělo být schváleno vítězství Joea Bidena v prezidentských volbách. Zahynulo pět lidí.

Světoví lídři na Telegramu

Své účty již mají na Telegramu lídři devíti zemí, včetně brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, sdělil Pavel Durov.

Kromě Bolsonara mají účet na Telegramu prezidenti Turecka, Mexika, Francie, Ukrajiny, Uzbekistánu, premiéři a další politici.

Ověřené evidenční záznamy jsou označeny modrým háčkem, který je vidět při vyhledávání, v informaci o kanálu a v seznamu chatů.

„Telegram nepoužívá na rozdíl od jiných sítí neprůhledné algoritmy, aby se rozhodl, jestli uživatel uvidí obsah, který si objednal anebo ne. Proto jsou kanály Telegramu jediným přímým způsobem pro lídry názorů, aby se spolehlivě spojili se svými sledujícími. Pomocí odstranění manipulačních algoritmů, jež se staly synonymy technologických platforem desátých let, obnovují kanály Telegramu průhlednost a ucelenost veřejných kontaktů jednoho s mnohými,“ dodal Durov.