Lavrov varoval, že cenzura v USA je nebezpečná pro celý svět

Rusko doufá, že americká veřejnost nedovolí elitám použít v jejich boji cenzuru, může to mít vážné následky pro celý svět, řekl ruský ministr zahraničí Segej Lavrov.

„Doufejme, že americká společnost přece jen nedovolí elitám, aby ve svém boji jedna proti druhé používaly tuto jasnou cenzuru, která hrubě porušuje ústavu a mezinárodní závazky. Je to ale problém americké společnosti. Když ho nezvládne, nedokážeme s tím nic udělat, v tomto případě však musíme být připraveni, všichni musí být připraveni na následky podobného zkrachování amerického státu, budou to velmi vážné následky na světové aréně. Myslím, že si to všichni uvědomují,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.

Situace s Telegramem

V USA pohrozili, že připraví Telegram o možnost poskytování jeho služeb. Bude to zajímavé, řekl ministr zahraničí RF Sergej Lavrov.

„Již jsem slyšel, že pohrozili Telegramu zbavením možnosti poskytování jeho služeb, bude to zajímavé,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci k závěrům roku 2020.

Připomněl, že USA jsou účastnickou zemí Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě z Helsinek, série dokumentů OBSE, Pařížské charty pro novou Evropu a Evropské charty bezpečnosti z roku 1999.

„Ve všech těchto dokumentech je zapsáno: každý člověk má právo na svobodný projev svobodného názoru. Toto právo zahrnuje svobodu vyhledávání, získání a šíření informací a myšlenek všeho druhu nezávisle na státních hranicích, ústně, písemně anebo přes tisk, nebo umělecký projev, nebo jinými způsoby podle vlastní volby,“ poznamenal ministr.

Šestého ledna příznivci prezidenta USA Donalda Trumpa zaútočili na Kapitol po Trumpově projevu na mítinku ve Washingtonu, činnost Kongresu byla přerušena na několik hodin. V důsledků nepokojů zemřela účastnice demonstrace a policista, tři další lidé zemřeli na příčiny nesouvisející s násilím. Poté, co policie vytlačila účastníky nepokojů z budovy Kongresu, schválili kongresmani vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Sněmovna reprezentantů Kongresu schválila ústavní žalobu proti Trumpovi za výzvy ke vzpouře.

Twitch, Twitter, Facebook, Youtube a Instagram zablokovaly Trumpovy účty na různou dobu kvůli jeho prohlášením o washingtonských nepokojích 6. ledna. Důvodem byly jeho video a textové projevy k protestujícím, kteří vpadli do budovy Kapitolu ve Washingtonu. Na jednu stranu je vyzval, aby zachovali klid a šli domů, ale na druhou je nazval patrioty a prohlásil, že volby byly zfalšovány.