Vědci odhalili tajemství exoplanety WASP-107b, která není podobná žádné jiné

Ukázalo se, že hmotnost jejího jádra je mnohem nižší než se vědci domnívali. Ti totiž předpokládali, že hmotnost jádra pro udržení obrovské plynové vrstvy, která ho obklopuje, musí být vyšší. Výsledky výzkumu byly publikovány v Astronomical Journal.

WASP-107b je exoplaneta, která obíhá kolem hvězdy WASP-107, nacházející se v souhvězdí Panny. Její vzdálenost od Země představuje 200 světelných let. Exoplaneta je velká asi jako Jupiter, ale její hmotnost je desetkrát menší.

Kanadští vědci z Montrealské univerzity ve spolupráci s kolegy z USA, Německa a Japonska využili údaje získané z Keckovy observatoře, aby mohli přesněji určit hmotnost exoplanety WASP-107b. K zjištění dospěli díky metodě radiálních rychlostí, která umožňuje určit hmotnost planety sledováním oscilace hvězdy způsobené gravitační přitažlivostí planety.

Ukázalo se, že hmotnost WASP-107b představuje jednu desetinu hmotnosti Jupiteru, což 30násobně převyšuje hmotnost Země. Poté se vědci pokusili určit pravděpodobnou vnitřní strukturu planety a dospěli k překvapivým výsledkům. S natolik nízkou hustotou by planeta měla mít pevné jádro, které by nemělo přesahovat čtyřnásobek hmoty Země. To znamená, že více než 58 procent hmoty WASP-107b představuje tlustá plynová vrstva, která jádro obklopuje. Pro porovnání, plynová vrstva Neptunu představuje od 5 do 15 procent z celkové hmotnosti planety.

„Jedná se o konkrétní důkaz toho, že plynová vrstva může výrazně narůstat u jader mnohem menších, než jsme předpokládali,“ informoval v tiskové zprávě ředitel projektu Björn Benneke, profesor astrofyziky z Institutu pro výzkum exoplanet v Montrealské univerzitě.

„V rámci tohoto projektu zkoumáme samotné základy formování a narůstání hmotnosti plynných obrů,“ dodal.

Na to, aby bylo možné udržet velké množství plynu do rozplynutí protoplanetárního disku, který obklopuje mladou hvězdu a skládá se z prachu a plynu, musí být jádro planety alespoň desetkrát větší než Země. To stálo za tím, proč měli vědci k exoplanetě WASP-107b tolik otázek.

Jak vůbec mohla vzniknout planeta s natolik nízkou hustotou? Jak je možné, že udržela obrovskou vrstvu plynu, obzvláště když vezmeme v úvahu, nakolik blízko je ke hvězdě? Ptá se doktorandka Caroline Piauletová, spoluautorka článku.

Vědci předpokládají, že WASP-107b se zformovala daleko od hvězdy, kde plyn v disku byl dostatečně studený, aby došlo k plynové akreci dostatečně rychle. Později se planeta přesunula pod vlivem disku, nebo jiných planet v systému.

„WASP-107c v některých ohledech zachovala údaje o tom, co probíhalo v systému WASP-107. Velká excentricita oběžné dráhy naznačuje spíše chaotickou minulost s interakcemi mezi planetami, které by mohly vést k významným přesunům, jako je tomu u WASP-107b,“ vysvětluje Piauletová.

Při pozorování systému WASP-107 vědci objevili další exoplanetu – WASP-107c, hmotnost které představuje asi třetinu hmotnosti Jupiteru. WASP-107c se nachází mnohem dále od mateřské hvězdy a obíhá kolem ní po eliptické dráze.

Vědci v roce 2021 plánují pokračovat ve studiu WASP-107b pomocí vesmírného dalekohledu Jamese Webba.