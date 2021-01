Egyptští archeologové objevili 50 starověkých rakví zdobených výňatky z Knihy mrtvých

Zpráva přichází tři měsíce poté, co vědci objevili téměř 60 mumií a 30 soch starověkých bohů v pohřebním komplexu, který také obsahuje starobylé kláštery a četné pyramidy, včetně kultovní stupňovité pyramidy postavené pro faraona Džosera.

Egyptští archeologové i nadále překvapují dalším objevem, který může objasnit období Nového království, které trvalo od 16. století před naším letopočtem do 11. století před naším letopočtem. Skupina místních vědců odhalila starověký pohřební chrám zasvěcený královně Neit a 50 rakví, které se datují až 3000 let před naším letopočtem.

Podle prohlášení vydaného egyptským ministerstvem cestovního ruchu a starožitností je to poprvé, co vědci objevili rakve v nekropoli Sakkára, která se datuje do tohoto období, a proto jsou považovány za jeden z nejdůležitějších archeologických nálezů k dnešnímu dni.

Rakve objevené v pohřebních šachtách v hloubkách 10 až 12 metrů jsou „antropoidní“ a jsou zdobeny scénami zobrazujícími bohy, kteří byli uctíváni během období Nového království, stejně jako výňatky z Knihy mrtvých, starobylého pohřebního textu, o kterém staří Egypťané věřili, že pomohl zesnulému během jejich cesty do jiného světa.

Vědci také našli čtyři metry dlouhý papyrus věnovaný Anubisovi, bohu smrti ve starověkém Egyptě, pohřební masky, velké množství soch zobrazujících božstva, jako je bůh plodnosti, zemědělství a života Osiris.

Podle ministerstva cestovního ruchu a starožitností objev starých rakví potvrzuje existenci dílen, které vyráběly pohřební boxy pro místní obyvatele.

Před třemi měsíci místní archeologové objevili téměř 60 mumií v komplexu Sakkára a také před dvěma měsíci objevili více než 100 sarkofágů. V té době ministr cestovního ruchu Khaled al-Anani předpověděl, že místní vědci učiní více vzrušujících poznatků a zdá se, že měl pravdu.

Koncem tohoto roku egyptské úřady plánují otevřít Velké egyptské muzeum. Místní představitelé ho popsali jako největší archeologické muzeum a představí známé předměty, jako je sbírka Tutanchamonů, stejně jako nové nálezy objevené v posledních letech.