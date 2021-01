IIHF a sponzoři hokejového MS 2021 se podle Minsku staly oběťmi politických her

Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) a největší světové značky, které podporují rozvoj hokeje, se staly oběťmi politických her okolo Běloruska. Takový názor v úterý vyslovil předseda Federace ledního hokeje Běloruska Dmitrij Baskov.

V pondělí IIHF oznámila, že v Minsku neproběhne Mistrovství světa v ledním hokeji 2021, které původně mělo proběhnou v hlavních městech Běloruska a Lotyšska. Status Lotyšska jako spolupořadatele bude také projednán radou IIHF. Člen rady IIHF Petr Bříza oznámil, že Mezinárodní federace ledního hokeje Bělorusku vyplatí kompenzaci. Před rozhodnutím IIHF několik známých společností oznámilo, že pokud MS 2021 proběhne v Minsku, nebudou turnaj sponzorovat. Se stejným prohlášením vystoupil i tradiční generální sponzor MS Auto Škoda.

„Je nám líto, že se Mezinárodní federace ledního hokeje a největší světové značky, které podporují rozvoj světového hokeje, staly oběťmi politických her okolo Běloruska. Naše země udělala obrovský kus práce nejdříve při přípravě žádosti o pořádání MS 2021 a poté přímo na organizaci turnaje,“ uvádí slova Baskova web Federace ledního hokeje Běloruska.

Jak poznamenal Baskov, v Minsku se i nadále domnívají, že by se MS 2021 nestalo výjimkou a minimálně by zopakovalo úspěch turnaje, který v zemi proběhl v roce 2014.

„Bohužel procedura stanovená Mezinárodní federací ledního hokeje neumožňuje možnost odvolání,“ poznamenal předseda běloruské federace.

Odebrání pořadatelství Bělorusku

Včera odpoledne Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Mistrovství světa v ledním hokeji 2021 nebude v Bělorusku. Své rozhodnutí odůvodnila obavami o bezpečnost účastníků, které souvisí s politickými nepokoji a koronavirovou situací v zemi. O novém spolupořadateli s Lotyšskem se teprve bude jednat, je však možné odehrání turnaje na jednom místě.

„Rada IIHF se domnívá, že světový šampionát by neměl být jakoukoliv stranou a žádným způsobem využíván k politické propagaci. Uznala proto, že pořádání akce v Minsku by nebylo vhodné za situace, kdy by bylo třeba řešit ještě větší problémy spojené s bezpečností týmů, diváků či funkcionářů,“ uvedl prezident IIHF René Fasel.

Podle Petra Břízy nyní existují tři varianty, kde se může odehrát skupina A, která měla být odehrána právě v Minsku. Jsou to Dánsko, Bratislava a Riga, která nabídla, že uskuteční MS pro všech 16 týmů.

V sobotu zástupci Škody Auta vydali prohlášení, ve kterém zdůraznili, že v automobilce dodržují a prosazují všechna lidská práva. Z tohoto důvodu hodlají odstoupit z pozice generálního sponzora Mistrovství světa v ledním hokeji 2021, pokud se bude konat v Minsku.

Letošní mistrovství světa proběhne od 21. května do 6. června. Češi se ve skupině A postaví Rusku, Švédsku, Švýcarsku, Slovensku, Dánsku, Bělorusku a Velké Británii. Ve skupině B se představí Kanada, Finsko, USA, Německo, Lotyšsko, Norsko, Itálie a Kazachstán.